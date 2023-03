Nach drei Jahrzehnten ist bei Fettes Brot Schluss – aber nicht, ohne es noch einmal krachen zu lassen. Das Hamburger Hip-Hop-Trio ist im April und Mai auf großer Abschlusstournee und kommt auch nach Leipzig. In 30 Jahren Bandgeschichte haben sich König Boris, Dokter Renz und Björn Beton alias Schiffmeister so einige Hits zusammengereimt, wie "Nordisch by Nature", "Jein" oder "An Tagen wie diesen". Letzte Chance also, die drei Brote nochmal live zu erleben und zum Abschied mit ihnen anzustoßen – mit Sekt oder Selters.

Hören nach rund 30 gemeinsamen Jahren auf: Fettes Brot Bildrechte: imago images/Carmele/tmc-fotografie.de

Weitere Informationen Wann?

10. April



Wo?

Quarterback Immobilien Arena

Am Sportforum 2, 04105 Leipzig

Die US-amerikanische Musikerin Tori Amos ist eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Künstlerinnen ihrer Generation. Bekannt ist sie vor allem für intime Texte und intensives Klavierspiel. Die ersten Schritte am Klavier machte sie bereits im Alter von gut zwei Jahren, mit 13 bekam sie ihren ersten Job als Pianistin. Den weltweiten Durchbruch gelang Amos 1992 mit dem Album "Little Earthquakes" – das sie übrigens gegen die Widerstand ihrer Plattenfirma aufnahm. Der Nachfolger "Under the Pink" war noch erfolgreicher. Mittlerweile hat die Musikerin 16 Studioalben veröffentlicht. Mit der aktuellen LP "Ocean to Ocean" ist sie weltweit auf Tour und kommt im April nach Halle.

Präsentiert ihr intensives Klavierspiel in Halle: Tori Amos Bildrechte: Stefan Hoederath

Weitere Informationen Wann?

11. April 2023, 20 Uhr



Wo?

Georg-Friedrich-Händel-Halle

Salzgrafenplatz 1, 06108 Halle (Saale)

Alin Coen komponiert und singt Lieder der leisen Töne, aber mit vielen Zwischentönen. Voller Sanftmut erzählt sie Geschichten von Schönheit und Schmerz und all den Gefühlen dazwischen. Dabei fließt sie leichtfüßig zwischen Folk und Pop hin und her, singt mal auf Deutsch und mal auf Englisch. 2018 und 2019 spielte Coen sieben Konzerte mit der Stübaphilharmonie. Aus dem ausverkauften Tour-Projekt entstand ein gemeinsames Album und schließlich eine erneute Tour mit dem 70-köpfigen Orchester.

Steht im Haus Auensee mit großem Orchester auf der Bühne: Alin Coen Bildrechte: David Dollmann

Weitere Informationen Wann?

12. April 2023, 20 Uhr



Wo?

Haus Auensee

Gustav-Esche-Straße 6, 04159 Leipzig