Nach drei Jahrzehnten ist bei Fettes Brot Schluss – aber nicht, ohne es noch einmal krachen zu lassen. Das Hamburger Hip-Hop-Trio ist im April und Mai auf großer Abschlusstournee und kommt auch nach Leipzig. In 30 Jahren Bandgeschichte haben sich König Boris, Dokter Renz und Björn Beton alias Schiffmeister so einige Hits zusammengereimt, wie "Nordisch by Nature", "Jein" oder "An Tagen wie diesen". Letzte Chance also, die drei Brote noch mal live zu erleben und zum Abschied mit ihnen anzustoßen – mit Sekt oder Selters.