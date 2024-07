Die in Stockholm geborene Singer-Songwriterin Anna Ternheim berührt mit ihren gefühlvollen Songs die Menschen weit über Schweden hinaus. Ihre Lieder enthalten Elemente aus Jazz, Folk, Blues und sogar mal Hip-Hop. Untermalt wird das von Ternheims warmem, glasklarem Gesang – früher ausschließlich auf Englisch, seit einigen Jahren singt sie vermehrt auch auf Schwedisch. Ihre poetischen Songs, die sie selbst als "nächtliche Musik" beschreibt, sind im August live auf der Parkbühne Geyserhaus zu erleben.

Die Leipziger Band Atlas Bird macht Dark Wave in poppigem Gewand. Ihr Sound wirkt dabei größer als man zunächst von einem Duo für möglich hält. Denn hinter den hymnischen Songs stehen lediglich zwei Musiker: Martin Schröder-Zabel (Gitarre, Gesang) und Axel Kunz (Drums, Klavier). Ihr Sound setzt sich zusammen aus der einfachen Instrumentierung aus Gitarre und Drums und Schröder-Zabels ausdrucksstarker Stimme.

Vor ein paar Jahren haben sie mit einem eindrucksvollen Rework des Amy-Winehouse-Hits "Back to Black" ihre Sympathie für das Erbe der Britin gezeigt. Nun geben sie an der Plagwitzer Markthalle im Rahmen des Sommerkinos ein Konzert im Vorfeld des gleichnamigen Amy-Winehouse-Biopics.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Cat Power hat schon immer gerne Songs gecovert – und das auch ziemlich gekonnt. Drei Coveralben hatte sie bereits vorgelegt. Mit ihrem neuesten Clou hat sie sich allerdings selbst übertroffen: Mit "Cat Power Sings Dylan. The 1966 Royal Albert Hall Concert" hat sie ein legendäres Konzert der Popgeschichte neu eingespielt und das komplett live.

Genau wie Dylan spielte sie die erste Hälfte des Sets akustisch, um dann in der zweiten Hälfte mit Hilfe einer kompletten Band elektrisch zu spielen. Was die Musikerin hier geschaffen hat, ist kein Abklatsch, sondern wahrlich auf Augenhöhe mit dem Original. In Halle kann man sich von der Konzert-Neuauflage im August selbst beeindrucken lassen.