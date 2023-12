Der US-amerikanische Rapper Oddisee macht ernste Musik, ohne dabei schwer zu klingen. Schon als Kind war er durch seinen sudanesischen Vater und seine afroamerikanische Mutter von unterschiedlichen Musikkulturen umgeben. Bevor er als MC aktiv wurde, machte er sich in den 2000er Jahren bereits als Produzent einen Namen und mischte unter anderem an den Beats bei DJ Jazzy Jeff mit. 2012 veröffentlichte Oddisee schließlich mit "People Hear What They See" sein erstes eigenes HipHop-Album, das von Kritikern und Publikum gefeiert wurde. Geboren und aufgewachsen in Washington setzte er sich schon immer mit Politik auseinander. Bis heute sind seine Texte meist gesellschaftskritisch, ohne dabei verbissen zu wirken. Das Ganze kombiniert er mit lässigen Beats und Soul-Einwürfen. Live zu erleben ist Odddisee am 4. Dezember im Conne Island.