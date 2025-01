Für Kurzentschlossene: Singer-Songwriterin Lioba beeindruckt vor allem mit ihrer charismatischen Stimme, mit der es ihr gelingt, die Menschen ganz tief zu berühren. Im Februar 2024 hat die Hamburger Musikerin ihr Debütalbum "Magnolia" veröffentlicht – einem Mix aus zarten Piano-Balladen, tänzerischem Indie-Pop und Up-Beat-Stücken mit Elektro- und Trip-Hop-Elementen. Noch vor Veröffentlichung ihres Debütalbums begann Lioba an ihrem zweiten Album zu arbeiten. Songs daraus wird sie im Januar 2025 im Horns Erben vorstellen.

Bildrechte: Titus Eisenmenger

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

22. Januar 2025, 20 Uhr



Wo?

Horns Erben

Arndtstraße 33

04275 Leipzig

Für Kurzentschlossene: Die deutsch-britische Musikerin Christin Nichols macht eine Mischung aus New Wave, Post-Punk, Indierock, und NDW. In ihren Songs teilt die Berlinerin, die auch Schauspielerin ist und die renommierte Ernst Busch-Schauspielschule absolviert hat, kritisch, laut und offen Punchlines gegen Sexismus oder die AfD aus. 2024 ist ihr zweites Soloalbum "Rette sich wer kann" erschienen – auf dem sie unter anderem mit Die Nerven-Mitglied Julian Knoth und Rapper Fatoni zusammengearbeitet hat. Wer sehen will, wie schön eine Welt aussehen könnte, in der alle gemeinsam an den Grundfesten des Patriarchats rütteln, sollte sich Nichols‘ Konzert im Conne Island nicht entgehen lassen.

Bildrechte: Stefanie Schmid Rincon

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

22. Januar 2025, 20 Uhr



Wo?

Conne Island

Koburger Straße 3

04277 Leipzig

Für Kurzentschlossene: Die fünf Bandmitglieder von Rosmarin haben erst 2022 zusammengefunden. Seitdem machen die jungen Musiker aus Kassel gemeinsam tanzbaren Indie-Pop, mit Einflüssen aus dem Techno- oder Funk-Genre. Ihre verträumten Texte untermalen Rosmarin mit herausfordernd-verspielten und treibenden Instrumentals, die warm und beschwingt nach endlos lauen Sommernächten klingen. Im Januar ist die Band unter dem Titel "Sekt auf Eis" auf erster Headliner-Tour und macht auch halt im Naumanns.

Bildrechte: Finn Waldherr

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

22. Januar 2025, 20 Uhr



Wo?

Naumanns im Felsenkeller

Karl-Heine-Str 32

04229 Leipzig

Für Kurzentschlossene: HipHop oder Punk? So richtig entscheiden konnte sich die Antilopen Gang da noch nie. Zwar ist das Trio vor allem mit Rap-Songs bekannt geworden, ihre Wurzeln haben die Antilopen aber im Punkrock. Sie waren beim Label der Toten Hosen unter Vertrag und haben mit "Atombombe auf Deutschland" eine Punkrockplatte veröffentlicht, auf der sie ihre eigenen Lieder covern und Punkrockgrößen wie Bela B und Monchi von Feine Sahne Fischfilet zu Gast sind. Bildrechte: IMAGO/Marc John

Nach mehreren Jahren Pause und Soloprojekten – unter anderem dem sehr erfolgreichen Klavieralbum "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" und zahlreichen ausverkauften Konzerten von Danger Dan – hat sich das Trio 2024 mit gleich zwei Alben zurückgemeldet. "Alles muss repariert werden" ist ein Doppelalbum, genauer ein Hälfte-Rap-Hälfte-Punk-Doppelalbum und enthält damit das erste richtige Punkrock-Debüt des Trios mit zehn neuen Songs. Mit "Alles muss repariert werden" ist das Trio aktuell auf Tour und kommt im Januar ins Haus Auensee.

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

23. Januar 2025, 20 Uhr



Wo?

Haus Auensee

Gustav-Esche-Straße 6

04159 Leipzig



Das niederländische Indie-Duo Ciao Lucifer lädt mit seinem fröhlich-dynamischen Sound zum Tanzen ein. Die beiden Musiker Marnix Dorrestein und Willem Wits aus Amsterdam machen bereits seit Schulzeiten gemeinsam Musik. In ihren Texten beleuchten sie zwar ernste Themen wie Klimastress, die Ungewissheit in der Liebe und die Strapazen des Lebens, untermalen das aber mit jeder Menge Groove und Tanzbarkeit. Im Februar kommt das Duo mit seinem dritten Album "No Work All Play" nach Leipzig ins Neue Schauspiel und lädt dazu ein, beim Konzert der düsteren Realität zu entfliehen und die alltäglichen Dämonen wegzutanzen. Bildrechte: Joost de Haas

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

Donnerstag, 6. Februar 2025, 20 Uhr



Wo?

Neues Schauspiel

Lützner Str. 29

04177 Leipzig

Die Musik spielte im Leben des US-amerikanischen Singer-Songwriters William Fitzsimmons schon immer eine besondere Rolle. Das Zuhause seiner Kindheit war mit zahlreichen Instrumenten ausgestattet, es gab Gesangsabende und viel Musikunterricht – vor allem aber diente die Musik als essentielle Kommunikation zwischen ihm und seinen Eltern, die beide blind waren. Erst mit Ende Zwanzig, gegen Ende seines Psychologiestudiums, begann er mit dem Songschreiben – als eine Art Selbsttherapie, wie der Folkmusiker sagt. Seine emotionalen, feinfühligen Songs drehen sich meist um persönliche und familiäre Ereignisse. Im Januar ist sein neues Album "Incidental Contact" erschienen, das er seiner verstorbenen Stiefmutter gewidmet hat. Im Februar ist er damit live im Kupfersaal zu Gast.

Bildrechte: imago images / HMB-Media

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

Samstag, 8. Februar 2025, 20 Uhr



Wo?

Kupfersaal

Kupfergasse 2

04109 Leipzig

Die Band Mogwai aus dem schottischen Glasgow prägt mit ihren atmosphärischen und oft instrumentalen Stücken bereits seit drei Jahrzehnten den Post-Rock-Sound mit. Mit ihren Songs, in denen die Musiker mit verzerrten Gitarren und dichtem Drum-Sound wahre Klanglandschaften bilden, haben sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut, die sie nun zum 30-jährigen Bandjubiläum mit einer brandneuen Platte beschenken. "The Bad Fire" ist das elfte Studioalbum der Band. Im Februar gehen sie damit gleich auf ausgedehnte Tour und kommen auch für drei Konzerte nach Deutschland, unter anderem nach Leipzig in Täubchenthal.

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

Mittwoch, 12. Februar 2025, 20 Uhr



Wo?

Täubchenthal

Wachsmuthstraße 1

04229 Leipzig

Jan Plewka wurde in den Neunzigern als Sänger der Band Selig bekannt, eine der wichtigsten deutschen Rockbands dieser Zeit. Die Schmuseballade "Ohne Dich" oder Seligs Coverversion von "Knockin’ on Heaven’s Door" lief damals auf den Stereoanlagen fast eines jeden Teeanagers. 30 Jahre später ist Plewka zwar immer noch – oder besser gesagt wieder – mit Selig aktiv, aber auch solo. Vor mehr als zehn Jahren lieh er seine markante Stimme den Songs von Rio Reiser und Ton Steine Scherben für einige Vorstellungen am Hamburger Schauspielhaus – mit großem Erfolg. Inzwischen trat er damit mehr als 300 Mal deutschlandweit auf. Und es geht weiter. Unter dem Motto "Lass uns ein Wunder sein!" holen Plewka und Die Schwarz-Rote Heilsarmee die Musik der Scherben im Kuperfsaal in die Gegenwart.

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

Freitag, 14. Februar 2025, 20 Uhr



Wo?

Kupfersaal

Kupfergasse 2

04109 Leipzig

Die Band International Music kommt aus dem Ruhrgebiet. Die Mitglieder Peter Rubel und Pedro Goncalves Crescenti bilden zusammen auch das Indie-Duo The Düsseldorf Düsterboys. Für International Music haben sie sich Joel Roters am Schlagzeug dazugeholt. Gemeinsam machen die Drei einen Mix aus Kraut- und Psychedelic Rock, Beat, New Wave und Shoegaze, kombiniert mit deutschen Texten. Ihre Songs stecken voller Sehnsucht, ohne abgedroschen zu klingen. Sie selbst bezeichnen ihren Sound als zeitlos melancholisch. Mit "Endless Rüttenscheid" hat das Trio im Herbst 2024 das dritte Album veröffentlicht. Im Februar kommen sie mit den neuen Songs in die Moritzbastei.

Bildrechte: Lukas Vogt

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

Mittwoch, 19. Februar 2025, 20 Uhr



Wo?

Moritzbastei

Kurt-Masur-Platz 1

04109 Leipzig

Singer-Songwriterin Billie Bird aus der Schweiz hat keine Angst davor, dahin zu gehen, wo es weh tut: Ihre französischen Texte handeln von Trauer, Kummer und Zweifeln, die die Musikerin mit starker Stimme singt. Dabei sind ihre Folk-Pop-Songs mehrschichtige Klang-Bäder, voll Groove und reichhaltigen Gitarren-Pickings, die Billie Bird mit Humor und Tiefgang präsentiert. Anlässlich ihrer neuen EP ist die Musikerin wieder auf Tour kommt nach Leipzig ins Horns Erben.

Bildrechte: Abdel au carré

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

Dienstag, 25. Februar 2025, 20 Uhr



Wo?

Horns Erben

Arndtstraße 33

04275 Leipzig

"Der 7te Samurai" war das dritte Album von Liedermacher Gerhard Gundermann und der erste große Erfolg mit seiner Band Die Seilschaft. Mehr als 25 Jahre nach Gundermanns Tod gilt die Platte nicht nur als eines der wichtigsten Alben der Nachwendezeit. Auch die Band ist noch immer live mit den Songs zu erleben – hat in all den Jahren aber natürlich auch neue Musik veröffentlicht, von sanften Melodien zu mitreißende Rocknummern. Im Februar tritt Die Seilschaft in Halle im Steintor Variéte auf. Unter dem Titel "Balsam und Balladen" widmet sich die Band den ruhigeren Stücken ihres Repertoires.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

Freitag, 28. Februar 2025, 19:30 Uhr



Wo?

Steintor Variété

Am Steintor 10

06112 Halle (Saale)