Die israelische Frauen-Rockband Haze’evot (hebräisch für Wölfin) macht seit mehr als zehn Jahren gemeinsam Musik. Mit ihren Songs im klassischen 90er-Jahre Indie-Rock verbreitet das feministische Kollektiv auf Englisch und Hebräisch eine kraftvolle Botschaft von Freiheit und Gemeinschaft. In ihren Texten geht es unter anderem um Gendergerechtigkeit, schwierige Beziehungen und Demokratie- und Friedensbewegungen. Dabei produzieren die fünf Musikerinnen Musik, Texte und auch ihre Videos in Eigenregie. Im März kommt das zweite Studioalbum, das Haze’evot live im Conne Island Leipzig präsentieren.

Der Hamburger Musiker, Komponist und Entertainer Albrecht Schrader ist als ehemaliger Leiter des Rundfunk-Tanzorchesters Ehrenfeld mitverantwortlich für diverse Hits von Jan Böhmermann im ZDF Magazin Royale. Neben diverser Tätigkeiten als Komponist und Arrangeur für Fernsehen, Film oder andere Musiker*innen ist Schrader auch als Solokünstler aktiv. Dabei hat er sich einer Mischung aus zeitlosem Popsound und zeitgenössischen Texten verschrieben. Dabei deckt er in seinem Sound die ganze Klaviatur der Musikkompostion ab. Sein fünftes Studioalbum "Albrecht Schrader" ist klassisch instrumentiert mit Klavier, warmen Synthies und soften Drums – und textlich voller weltzugewandter Melancholie. Wie das klingt, ist im März live im Neuen Schauspiel in Leipzig zu erleben.

Olicía ist seit 2017 das Bandprojekt der Multiinstrumentalistinnen Anna-Lucia Rupp und Fama M’Boup aus Leipzig und Berlin. Ihre Musik ist ein Mix aus geloopten Vokalsounds, synthetischen Effekten, eleganten Mouthpercussions und den himmlischen Stimmen der beiden. Sie selbst bezeichnen das Ganze als elektronischen handgemachten Loopjazz. Kennengelernt haben sich die beiden beim Studium an der Musikhochschule Dresden. Nach zwei EPs folgte 2021 das Debütalbum "Liquid Lines", mit dem sie für den Deutschen Jazzpreis nominiert waren. Das Duo hat bereits mit Dota Kehr und Wencke Wollny von Karl die Große zusammengearbeitet und war Teil von Sophie Hungers Live-Band. Im November haben Olicía mit "Out of the Blue" ihr zweites Album veröffentlicht, mit dem sie im Horns Erben in Leipzig zu Gast sind.