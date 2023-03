Die ukrainische Rapperin Alyona Alyona ist in ihrer Heimat ein Rap-Phänomen. 2019 erlangte sie darüber hinaus Aufmerksamkeit, als die "New York Times" sie in die Liste der 15 wichtigsten europäischen Talente 2019 aufnahm und sie hierzulande den Anchor Award gewann. Immerhin gilt sie als erste Rapperin mit ukrainischen Texten, die ein breites Publikum erreicht. In ihren Songs rappt sie in ihrer Muttersprache über Frauenbilder fernab üblicher Schönheitsklischees oder über die ungeschönte Situation der jungen Generation ihres Heimatlandes – und das mit jeder Menge Drive und pumpenden Beats. Auf der Bühne soll sie eine absolute Naturgewalt sein – davon kann man sich beim Konzert im Werk 2 selbst ein Bild machen.