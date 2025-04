Die Postpunk-Band Die Art blickt auf fast 40 Jahre Bandgeschichte zurück. Gegründet 1985 aus der Vorgängerband Die Zucht zählte sie in der DDR zu den systemkritischen Bands. Mit ihrem eher düsteren Sound irgendwo zwischen Indierock, Postpunk und Darkwave und Songs wie "Endlos" prägten Die Art in musikalischer Hinsicht die Wendezeit. Zur gleichen Zeit sorgte die Dresdner Independent-Rockband Freunde der italienischen Oper mit ihrer Mischung aus Postpunk, Elektro, Shanty und Swingjazz für Aufsehen. Anfang der 90er-Jahre galt sie unter Kritikern und Journalisten als beste und innovativste Band der neuen Länder. Beide Bands sind heute immer noch aktiv – zwar mittlerweile in Neubesetzung, aber mit dem gleichen markanten Sound. Im Mai sind sie gemeinsam beim Konzert im UT Connewitz live zu erleben.

Mehr Informationen zum Konzert Wann?

9. Mai 2025, 20 Uhr



Wo?

UT Connewitz

Wolfgang-Heinze-Straße 12 a

04277 Leipzig

Die südafrikanische Singer-Songwriterin Alice Phoebe Lou schafft schimmernde Indie-Pop-Songs mit sanften Melodien. In ihrem Sound, in dem auch immer ein leichter Retro-Vibe mitschwingt, kommen Einflüsse aus Indie, Electronic und Jazz zusammen. Über all dem thront die warme, unverkennbare Stimme der Musikerin. Mit ihren gefühlvollen Liedern hat sich Lou, die vor mehr als zehn Jahren als Straßenmusikerin in Berlin angefangen hat, mittlerweile Fans auf der ganzen Welt erspielt und wurde von den Kritikern mit Größen wie Kate Bush oder Judy Garland verglichen. Nach fünf Studioalben ist Alice Phoebe Lou nun mit neuen Songs auf Tour, die sie auch im Leipziger Täubchenthal präsentiert.

Mehr Informationen zum Konzert Wann?

11. Mai 2025, 20 Uhr



Wo?

Täubchenthal

Wachsmuthstraße 1

04229 Leipzig



Die Berliner Künstlerin Masha Qrella ist seit Ende der 90er-Jahre aus der deutschen Musiklandschaft kaum wegzudenken. Zuletzt sorgte sie mit ihrem Album "Woanders" mit vertonten Thomas-Brasch-Texten für Begeisterung. Nun ist im März das neue Album "Songbook" erschienen, auf dem die Multiinstrumentalistin und Komponistin ihre ganze musikalische Vielfalt der vergangenen Jahre vereint: von liegengebliebenen Projekten über Filmmusik zu Coverversionen von Größen wie Queen, Whitney Houston oder Saint Etienne, denen die Künstlerin ihren ganz eigenen Stempel aufdrückt. Damit kommt sie nun auf Tour, auf der sie von The Notwist-Schlagzeuger Andi Haberl und Andreas Bonkowski begleitet wird.

Mehr Informationen zum Konzert Wann?

15. Mai 2025, 20 Uhr



Wo?

UT Connewitz

Wolfgang-Heinze-Str. 12a

04277 Leipzig

June Cocó verbindet ihre zumeist pianobasierten Kompositionen mit Bandsound und Elektronica, mit Echos und Beats und verwandelt sie in traumwandlerischen Pop. Das klingt mal fröhlich und frei, mal düster und verrucht. Geboren in der Nähe von Nürnberg, kam die Singer-Songwriterin für ein Musikstudium nach Leipzig, begann eigene Songs zu schreiben und als Pianistin in Bars und Hotel-Lounges Live-Praxis zu sammeln. Mittlerweile lebt sie in Berlin und hat bereits drei Studioalben veröffentlicht. Live beeindruckt June Cocó als One-Woman-Show mit ihrer facettenreichen Stimme und ihrem großartigen Klavierspiel. Im Mai kann man sich davon im Horns Erben in Leipzig selbst überzeugen. Dort gibt sie anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ihres Debütalbums "The Road" ein Konzert und hat auch eine neue EP im Gepäck.

Mehr Informationen zum Konzert Wann?

16. Mai 2025, 20 Uhr



Wo?

Horns Erben

Arndtstraße 33

04275 Leipzig