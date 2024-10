Für Kurzentschlossene: Die Thüringer Band Mamoré feiert die Wiedergeburt der Neuen Deutschen Welle. Hier gesellen sich feierliche Synth-Melodien zu falcoeskem Gesang. Gegründet 2020 von Sänger Sänger Eric Schulz und Bassist Paul Popp ist die Band mittlerweile nicht nur zum Quintett herangewachsen, sondern hat vergangenen Dezember auch das selbstbetitelte Debütalbum veröffentlicht. Thematisch wird alles von Herzschmerz bis Euphorie abgedeckt. Das klingt mal verträumt und mal punkig und geht vor allem ins Ohr. Ihre Konzerte sind wie ein Ritt durch die Achtziger – davon kann man sich im Oktober im Werk 2 selbst überzeugen.

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

23. Oktober 2024, 20 Uhr



Wo?

Werk 2

Kochstraße 132

04277 Leipzig

Für Kurzentschlossene: Die Musik der New Yorker Post-Punk-Band Interpol prägte den Sound der Nullerjahre. Mit ihrem Debütalbum "Turn on the Bright Lights" begeisterte die düstere Band vor mehr als 20 Jahren Indie-Fans wie Kritiker. Orientiert am Postpunk der Achtziger, allen voran Joy Devision, lieferte die Platte einen breit angelegten Sound mit Gitarrenriffs und tiefen Bässen – auch wenn sich die vier Musiker in ihren letzten Alben etwas sanfter zeigten. Bildrechte: IMAGO / PIC ONE

Die Texte von Leadsänger und Songschreiber Paul Banks sind stets undurchsichtig und voll von Anspielungen. 2004 knüpfte Interpol mit der Platte "Antics" an das gefeierte Debüt an. Zum 20-jährigen Albumjubiläum präsentieren sie die Songs der Platte und einige weitere noch einmal live – unter anderem im Leipziger Felsenkeller.

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

24. Oktober 2024, 20 Uhr



Wo?

Felsenkeller

Karl-Heine-Straße 32

04229 Leipzig

Für Kurzentschlossene: Der US-amerikanische Singer-Songwriter Brooklyn Dekker ist seit 2003 Teil des Indie-Duos Rue Royal, das er gemeinsam mit seiner Ehefrau Ruth bildet. Unter seinem Nachnamen Dekker ist er auch auf Solopfaden unterwegs. Nachdem er bereits mit dem Berliner Pianisten Lambert kooperierte, veröffentlichte er 2020 mit "Slow Reveal" sein Solo-Debüt, für das es viel positive Kritik gab. Dem Indie-Folk ist er darauf treu geblieben und überzeugt mit zurückhaltenden Gitarren und seiner wundervollen Stimme. Im März ist mit "Future Ghosts" Dekker drittes Soloalbum erschienen, das der Musiker derzeit live präsentiert. Dabei macht er auch Halt im Leipziger Täubchenthal.

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

28. Oktober 2024, 20 Uhr



Wo?

Täubchenthal

Wachsmuthstraße 1

04229 Leipzig

Für Kurzentschlossene: Knapp zehn Jahre ist es her, dass sich die österreichische Band Wanda mit ihrem Song "Amore" in die Herzen der Fans spielte. Seitdem hat die mittlerweile zum Trio geschrumpfte Band sechs erfolgreiche Alben veröffentlicht, zahlreiche Auszeichnungen abgeräumt und sich mit ihrem unverwechselbaren Sound, einem Mix aus Rock 'n' Roll, Pop und tiefgründigen Texten einen festen Platz in der Musikgeschichte gesichert.

Live auf der Bühne sprühen Wanda nur so vor Energie – egal, ob im kleinen Club, großen Konzerthallen oder open air. Im Herbst sind sie auf "Ende nie"-Hallentour und kommen dabei auch nach Leipzig. Bildrechte: imago/Future Image

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

29. Oktober 2024, 20 Uhr



Wo?

Haus Auensee

Gustav-Esche-Straße 6

04159 Leipzig

Angefangen hat die Band Coogans Bluff vor mehr als 20 Jahren in Rostock mit einer Mischung aus Stonerrock und Punk. Heute ist ihr Sound ein wilder Mix aus progressivem Kraut- und Psychedelic-Rock mit Einflüssen aus Fusion, Funk und Soul. Als Genre schwer zu fassen, ist das live dafür umso tanzbarer – das beweist die Band bei ihren schweißtreiben Konzerten, bei denen sie gerne mal mehr als zwei Stunden performen. So wird es bestimmt auch beim Konzert im Leipziger UT Connewitz, bei dem Coogans Bluff ihr aktuelles, mittlerweile siebtes Albums präsentieren, dessen Titel "Balada" passenderweise im Portugiesisch-Brasilianischen auch "Party" und "Feiern" bedeutet.

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

2. November 2024, 20 Uhr



Wo?

UT Connewitz

Wolfgang-Heinze-Straße 12 a

04277 Leipzig

Olicía ist seit 2017 das Bandprojekt der Multiinstrumentalistinnen Anna-Lucia Rupp und Fama M’Boup aus Leipzig und Berlin. Ihre Musik ist ein spannender Mix aus geloopten Vokalsounds, synthetischen Effekten, eleganter Mouthpercussion und den himmlischen Stimmen der beiden. Sie selbst bezeichnen das Ganze als elektronischen handgemachten Loopjazz. Kennengelernt haben sich beide beim Studium an der Musikhochschule Dresden. Nach zwei EPs folgte 2021 das Debütalbum "Liquid Lines", mit dem sie für den Deutschen Jazzpreis nominiert waren. Das Duo hat bereits mit Dota Kehr und Wencke Wollny von Karl die Große zusammengearbeitet und war Teil von Sophie Hungers Live-Band. Im November kommt mit "Out of the Blue" das zweite Album, das Olicía live auch im Pierre Grasse in Halle vorstellen.

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

8. November 2024, 20:30 Uhr



Wo?

Pierre Grasse

Große Steinstraße 55

06108 Halle

Liedermacher Tristan Brusch kommt ursprünglich aus der Klassik, heute bewegt er sich zwischen leicht elektronischem Indiepop und düsteren Popballaden. In seinen Songs verhandelt Brusch die finsteren Seiten des Lebens und der Liebe. Seine schmerzerfüllten Texte verpackt er in eingängige fast schlagerhafte Melodien. Als Dark- oder Neo-Schlager wird sein Stil auch gerne bezeichnet. Wie Bruschs Gratwanderung zwischen Kitsch und Grübelei klingt, kann man im November live in der Leipziger Philippuskirche erleben.

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

14. November 2024, 20 Uhr



Wo?

Philippuskirche

Aurelienstraße 54

04177 Leipzig

Mit der Band Die Orsons hat Rapper und Liedermacher Maeckes in den 2010er-Jahren die Charts erobert. Nebenbei hat der 1982 in Stuttgart geborene Markus Winter auch stets solo Musik gemacht und sich dabei immer neu erfunden. Seine Musik ist mal abgründig, mal albern, mal unglaublich meta und auch mal voller Verletzlichkeit. Als fast schon legendär gelten die geheimen Gitarrenkonzerte, die Maeckes in Kirchen, Theatersälen oder kleinen Clubs performt – eine Mischung aus Konzert, Theater und Improvisation. Einige der Songs aus den berüchtigten Konzerten hat er dieses Jahr auf dem "Gitarren Album" veröffentlicht, unter anderem das erste "kapitalistische Liebeslied" und eine Erinnerung an die "Partys der Eltern als man noch Kind war". Ganz und gar nicht geheim ist er damit nun auf Tour und kommt auch ins Conne Island nach Leipzig.

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

18. November 2024, 20 Uhr



Wo?

Conne Island

Koburger Straße 3

04277 Leipzig

Die Postpunk-Band Die Art blickt auf fast 40 Jahre Bandgeschichte zurück. Gegründet 1985 aus der Vorgängerband Die Zucht zählte sie in der DDR zu den systemkritischen Bands. Mit ihrem eher düsteren Punk und Songs wie "Endlos" prägten Die Art in musikalischer Hinsicht die Wendezeit. 2001 löste sich Band auf, meldete sich nach sechs Jahren Pause aber im April 2007 in Neubesetzung wieder zurück. Geblieben ist ihr markanter Sound zwischen Indierock, Postpunk, Darkwave. Im November geben Die Art in der Moritzbastei Leipzig ein Heimspiel.

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

19. November 2024



Wo?

Moritzbastei

Kurt-Masur-Platz 1

04109 Leipzig

NinaMarie ist kein – wie der Name zunächst vermuten lässt – weibliches Duo, sondern es ist das Nebenprojekt zweier Punkrocker: Thomas Götz, Gitarrist der Beatsteaks, und Marten Ebsen, Gitarrist und Songwriter von Turbostaat. Seit 2004 setzen sich beide an Silvester zusammen, um gemeinsam Musik zu schreiben. In ihren Songs geht es um das Unbehagen im eigenen Land, um cocktailtrinkende Leichen, Hochzeitsgeschenke oder alte Fotos. Live wird das Punk-Duo von Sophie Labrey an Schlagzeug, Orgel und Gitarre und Julius Rothländer am Bass begleitet.

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

27. November 2024, 20 Uhr



Wo?

Conne Island

Koburger Straße 3

04277 Leipzig

Folk-Pop mit viel Liebe zum Detail – das ist der Sound der Leipziger Band Almost Twins. Letztes Jahr wurde die fünfköpfige Band, die Sänger und Gitarrist Max Grüner zunächst als Solo-Projekt gestartet hatte, als Geheimtipp gehandelt – noch bevor sie ein Album veröffentlicht hatten. Das Debüt folgte mit "Hands/Trees" im Mai dieses Jahres. Der Sound der fünf Musiker erinnert an Größen wie Kings of Convenience, José Gonzalez oder This Is The Kit und hat dennoch einen ganz eigenen Twist. Sie selbst bezeichnen das als "experimentelle Singer-Songwriter-Musik, die Emotionen Ausdruck verleiht". Live ist das im November in Leipzig und Halle zu erleben.

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

28. November 2024 in Leipzig, 20 Uhr



29. November 2024 in Halle, 20 Uhr



Wo?

Moritzbastei

Kurt-Masur-Platz 1

04109 Leipzig



Pierre Grasse

Große Steinstraße 55

06108 Halle