Die Musik der New Yorker Post-Punk-Band Interpol prägte den Sound der Nullerjahre. Mit ihrem Debütalbum "Turn on the Bright Lights" begeisterte die düstere Band vor mehr als 20 Jahren Indie-Fans wie Kritiker. Orientiert am Postpunk der Achtziger, allen voran Joy Devision, lieferte die Platte einen breit angelegten Sound mit Gitarrenriffs und tiefen Bässen – auch wenn sich die vier Musiker in ihren letzten Alben etwas sanfter zeigten.

Bildrechte: IMAGO / PIC ONE