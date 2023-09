Der Name der Band lässt Italien oder Balkan vermuten, doch zu Hause sind LaBrassBanda in Chiemgau in Oberbayern. Ihre Musik ist definitiv bayerisch, ohne angestaubt und volkstümlich zu sein. Mit ihrem kraftstrotzenden Stilmix aus Funk, Soul, Mariachi, Punk, Ska und Balkan-Beats – sie selbst bezeichnen das Ganze als Bayerischen Gypsy Brass oder Alpen Jazz Techno – gepaart mit unterhaltsamen Texten begeisteren die Bandas seit mehr als 15 Jahren ihr Publikum. Tanzen ist bei Konzerten der mittlerweile achtköpfigen Band definitiv vorprogrammiert. Im Felsenkeller sind sie in neuer Besetzung zu hören: Die Tuba bläst seit 2022 Matthias Hoffmann, an der E-Gitarre steht Julian Buschberger.