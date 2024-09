Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Live-Musik Halle und Leipzig: Die fünf schönsten Konzerte im September

13. September 2024, 15:34 Uhr

Sie haben Lust auf ein Konzert, aber die Auswahl ist zu groß? Wir haben handverlesene Tipps für wunderbare Konzerte in Leipzig und Halle im September 2024: Element of Crime spielen ihre wunderschön melancholischen Lieder open-air in Halle, Jochen Distelmeyer macht auf seiner Solo-Akustik-Tour Halt im UT Connewitz in Leipzig und Singer-Songwriter Svavar Knútur kommt mit isländischem Folk ins Neue Schauspiel. Jeweils vor Beginn eines Monats wird diese Übersicht aktualisiert, damit Ihnen kein Highlight entgeht!