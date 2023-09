This Is The Kit ist die Band der Singer-Songwriterin Kate Stables. Die in Paris lebende Engländerin ist Sängerin, Gitarristin und Banjospielerin und verleiht mit ihrer sanften Stimme den Songs der Band das gewisse Etwas. Ihre meist minimalistisch instrumentierten, gefühlvollen Songs haben in der Vergangenheit bereits die Begeisterung von Kollegen wie The National oder Guy Garvey auf sich gezogen und waren in Filmen und Serien wie "Sex Education" und "Pretty Little Liars" zu hören. In Leipzig präsentiert die Folk-Pop-Band das neue Album "Careful of you Keepers", das im Juni erschienen ist.

Gefühlvollen Folk-Pop gibt es im UT Connewitz mit Kate Stables und ihrer Band This Is The Kit zu erleben. Bildrechte: Florian Duboe