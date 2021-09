Das Motto der diesjährigen Leipziger Jazztage lautet "Body Talk" – ein spannendes Thema in einer Zeit, wo wir darauf angehalten sind gerade körperlich auf Abstand zu bleiben. Aber es soll natürlich ein Versprechen sein: Musik zu bieten, die sich genau dieser Herausforderung auf neue Weise annimmt.

Wie die Abstand während der Konzerte gewahrt bleiben kann, haben die Organisatorinnen der Jazztage bereits im vergangenen Jahr erproben können. Die 44. Ausgabe lag nämlich zwischen zwei Lockdowns und die Veranstalterinnen haben so Erfahrungen mit Hygiene-Konzepten gesammelt. Die Regeln für die Konzerte orientieren sich an den Vorgaben der sächsischen Landesregierung und den jeweiligen Veranstaltungsorten. Zu Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer ist begrenzt.

Simon Popp ist ein erfahrener Jazz-Schlagzeuger, der sich mit allen Spielarten des Schlagwerks auskennt. Im vergangenen Jahr – die Auftrittsmöglichkeiten waren rar gesät – kam ihm die Idee für das Album "Devi". Beim Einkaufen kam ihm die Musik in den Sinn: verschiedene Schichten von Rhythmen überlagern sich – manche sind eher geräuschhaft, andere schon melodiös. Im Studio sind so wabernde Stücke entstanden, in denen immer wieder andere Motive an der Oberfläche schimmern. Bei den Jazztagen präsentiert er die neuen Stücke live – hier allerdings mit Unterstützung von Sebastian Wolfgruber und Florian König. Simon Popp schafft vielschichtige Musik allein mit Schlagwerk. Bildrechte: Manuel Nibbele

Mehr Informationen Simon Popp und Gäste spielen Songs von "Devi"



Ort:

Schaubühne Lindenfels

Karl-Heine-Straße 5

04229 Leipzig



Zeit:

Dienstag, 5. Oktober

22.30 Uhr

Damensauna im maurischen Stil im Stadtbad Leipzig Bildrechte: imago images / imagebroker Viele Spielorte der Leipziger Jazztage sind bekannt und geben dem Festival seit Jahren ihren besonderen Flair, doch es kommen auch immer wieder neue Orte hinzu. In diesem Jahr ist es das Historische Stadtbad in Leipzig, das schon seit einigen Jahren renoviert wird. Drei Performances laden an diesen wiederentdeckten Ort ein. Für Philipp Rumsch ist das eine spannende Gelegenheit für besondere Begegnungen: In "Celestially Light" kann das Publikum selbst überlegen, wie nah es dem Ensemble kommen will. Musikalisch trifft isländische Musikstruktur auf polnische Klänge und irische Bratschenmelodien.

Wodni, Hausmann, Paas Bildrechte: Jazztage Leipzig Passend zum Motto "Body Talk" beschäftigen sich die Künstlerin Kira Wodni, die Musikerin Antonia Hausmann und die Texterin Rebekka Paas mit Fragen nach dem weiblichen Körper und dem künstlerischen Selbstverständnis. Sie sind in sich gegangen, um herauszufinden, was sie ausmacht. Entstanden ist ein Trialog der verschiedenen Kunstformen. Auch die Sängerin Sonia Loenne ist auf Forschungsreise in den eigenen Körper gegangen. Sie fragt, was ihr Gesang mit ihrem Körper macht.

Mehr Informationen Konzert-Tour "Lost Places"



Ort:

Altes Stadtbad

Eutritzscher Straße 21

04105 Leipzig



Zeit:

Mittwoch, 6. Oktober

15 und 17 Uhr

Die Jazztage wollen jungen Künstlerinnen und Künstlern, neuen Sounds und Melodien mehr Bühne bieten. Deswegen haben sie kurz nach dem 44. Festival einen Open Call gestartet: Bei dem Aufruf wurden Projektideen gesucht, die sich mit dem "menschlichen Körper in seinem Verhältnis zu Raum, Zeit und Klang" auseinandersetzen.

Der sächsische Kontrabassist und Komponist Robert Lucaciu hat das zum Anlass genommen, die Vorstellung von Männlichkeit zu hinterfragen. In "Fallen Crooner" überschreibt er Songs, interpretiert Gedicht und formuliert eigene Gedanken. Dabei setzt er romantische Gefühle dem Thema der Belästigung im öffentlichen Raum gegenüber. Die Musik bleibt daher bei ihm den Schöngesang verbunden, behandelt aber unangenehme Gefühle. "Fallen Crooner" hinterfragt die Vorstellung von Männlichkeit Bildrechte: Lizette Ardelean

Mehr Informationen "Fallen Crooner" von Robert Lucaciu



Ort:

Altes Stadtbad

Eutritzscher Straße 21

04105 Leipzig



Zeit:

Mittwoch, 6. Oktober

20 Uhr

Für Kuba Wójcik ist Kunst, Kultur und nicht zuletzt Musik mehr als nur Unterhaltung: "Kultur hilft uns einfach dabei, Schwierigkeiten zu überwinden", schreibt der Gitarrist auf der Seite der Leipziger Jazztage. Für die jüngste Arbeit seiner Band Minim hat er Sainkho Namtchylak eingeladen. Die Sängerin arbeitet mit Oberton-Technik und ist inspiriert von der Musik der Turkvölker – der "Gesang der Erde", wie es Wójcik nennt. Entstanden ist eine wilde Mischung, die aber auch berührt.