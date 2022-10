Infos zum Festival 46. Leipziger Jazztage



Motto: Talkin 'bout my generation



22. bis 29. Oktober 2022



Mehr als 100 Musikerinnen und Musiker spielen u.a. in der Oper, im Schauspielhaus, in Kirchen, Szeneclubs und Off-Locations. Mit dabei sind Jas Kayser, Abdullah Ibrahim, Nubya Garcia, Nils Kugelmann Trio • Moritz Stahl Quintett, James Banner, Paula Wünsch, Skylla, LU:V & friends, Jan Roth and his homecoming Club u.v.m.