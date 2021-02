"Karl die Große" ist ein Leipziger Kollektiv von Musikerinnen- und Musikern. Die Songs werden nicht nur kollektiv gearbeitet und arrangiert – im Kollektiv ist es vielleicht auch etwas einfacher, einmal mutig zu sein. "Immer einmal mutig am Tag" – so das selbstgewählte Motto der sechs Musikerinnen und Musiker. Kompromisse? Fehlanzeige. Und so wurde nicht groß darüber nachgedacht, was man bei einer Single zu beachten hätte oder was gerade angesagt sei. "Wir haben einfach Musik gemacht", erzählt die Sängerin Wenke Wollny . Keine Kompromisse bei der Musik, keine Kompromisse bei den Texten. Dafür hat Wenke Wollny die Beobachterposition des vergangenen Albums verlassen und sich mutig aus ihrer lyrischen Komfortzone herausgetraut.

Sängerin Wenke Wollny beschäftigt sich in ihren Texten unter anderem mit feministischen Themen. Bildrechte: Marco Sensche

So werden beispielsweise in dem biografischen Song "Das dicke Mädchen hat es den Berg hochgeschafft" falsche Vorbilder und Erwartungshaltungen sowie gesellschaftlich befeuerte Selbstzweifel kraftvoll niedergesungen. Die Texte auf dem Album "Was wenn keiner lacht" sind biografisch. Aber Wenke Wollny wird es auch immer wichtiger, gesellschaftliche Metaebenen in die Lieder einzuziehen – und so ist "das dicke Mädchen" eben nicht nur ein Song über erfahrenen Spott und Missachtung: "In dem Lied ging es mir auch darum, zu gucken, wie mit Frauen umgegangen wird, die etwas erreicht haben. Da gibt es dann die Boulevardpresse, in der es darum geht, wer jetzt wieviel ab- und zugenommen hat. Und dann gibt es die Politikerin, wo es dann doch wichtig ist, in welchem Outfit sie aufgetreten ist." All das stecke in den Songs. Diese textlichen Schichtungen sind definitiv eine neue Qualität im Songwriting von "Karl die Große".