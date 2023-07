Als Produzenten stecken Inga Humpe und Tommi Eckart hinter zahlreichen bekannten Songs der deutschen Musikszene. Gemeinsam machen sie seit mehr als 20 Jahren als 2Raumwohnung erfolgreich deutschsprachigen Elektropop. Den bisher musikalischen Höhepunkt erreichten sie mit dem Album "36 Grad", das sich ganze 33 Wochen in den Charts hielt.



Ihr Sound ist leichtfüßig und tanzbar, textlich hat das Duo dabei aber keinerlei Scheu vor schweren Themen. Das zeigen Lieder wie "Somebody lonely and me", ein Song, der von Einsamkeit handelt. Ihren Hit "36 Grad" haben sie für Fridays for Future umgetextet und auf den Klimawandel gemünzt. Hier singt Humpe nun: "36 Grad und es wird noch heißer, unser Beat wird nie mehr leiser. Nur ein Grad bis zur Katastrophe, die Welt singt schon die letzte Strophe". Ob es 36 Grad beim Open-air-Konzert in Leipzig geben wird, ist den August-Prognosen zufolge zwar eher unwahrscheinlich, spielen wird das Duo den Ohrwurm-Garanten aber bestimmt.

Sind aus der deutschen Musikszene seit Jahren nicht wegzudenken: das Elektropop-Duo 2Raumwohnung spielt im August in Leipzig ein Konzert Bildrechte: Universal Music

Mehr Informationen Wann?

11. August 2023, 20 Uhr



Wo?

Parkbühne Clara-Zetkin-Park

Karl-Tauchnitz-Straße 28, 04107 Leipzig

Seit mehr als zehn Jahren begeistert Felix Meyer mit seiner Band Project Île das Publikum mit bewegter europäischer Straßenmusik. Ihr neues Album "Später noch immer" ist ein Rückblick auf die Corona-Pandemie. Die internationalen Chansons sind voller Poesie und Systemkritik und klingen dabei wunderschön melancholisch nach Lagerfeuer, Lebenslust und Liebe – zu erleben ist das im August open air auf der Parkbühne Geyserhaus. Begleitet werden sie beim Konzert von den wunderbaren Streicherinnen des Leipziger Mondëna Quartet.

Felix Meyer und seine Band Project Île laden zum Konzert in die Parkbühne Geyserhaus. Bildrechte: Manuel Schönfeld

Mehr Informationen Wann?

25. August 2023, 19:30 Uhr



Wo?

Parkbühne Geyserhaus

Kleiststraße 52, 04129 Leipzig

Ausgelassenes Gitarrengeschrammel, harmonische Melodien, kluge Wortspiele – das macht die Band Tocotronic aus. Mit dem aktuellen Album "Nie wieder Krieg" sind die Indie-Rocker bereits das dritte Mal innerhalb eines Jahres in Leipzig zu Gast – absolut nicht schlimm, denn die Songs könnten nicht hervorragender in das Zeitgeschehen passen. Wer die aktuellen Konzerte der Kultband um Dirk Lowtzow noch nicht besucht hat, sollte sich im August das Open-air-Konzert am Geyserhaus nicht entgehen lassen.

Sorgen seit Jahren für ausverkaufte Konzerte und sind im August live auf der Parkbühne Geyserhaus zu sehen: Dirk Lowtzow und die Band Tocotronic Bildrechte: imago/Christoph Worsch

Mehr Informationen Wann?

26. August 2023, 20 Uhr



Wo?

Parkbühne Geyserhaus

Kleiststraße 52, 04129 Leipzig



In der kanadischen Provinz Saskatchewan haben sich vor zehn Jahren vier Freunde zusammengetan, um Punk-Bluegrass zu spielen – ganz ohne Unterstützung eines Schlagzeugs, dennoch mit ordentlich Power und auch Erfolg. Mit Gitarre, Mandoline, Cello und Banjo spielen und singen sie Bluegrass-Klassiker, aber auch eigene Songs, auf eine unnachahmliche Art, die das Publikum mitzieht. Von den Medien wurden sie mit ihrem Sound bereits als die "bösen Zwillinge" der Band Mumford & Sons gehandelt. Diesen Sommer sind The Dead South für sechs Konzerte in Deutschland und gastieren dabei auch in Leipzig.

Bringen ihren Punk-Bluegrass aus der kanadischen Provinz nach Leipzig: The Dead South Bildrechte: IMAGO/Gonzales Photo