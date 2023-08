Ihr Sound ist leichtfüßig und tanzbar, textlich hat das Duo dabei aber keinerlei Scheu vor schweren Themen. Das zeigen Lieder wie "Somebody lonely and me", ein Song, der von Einsamkeit handelt. Ihren Hit "36 Grad" haben sie für Fridays for Future umgetextet und auf den Klimawandel gemünzt. Hier singt Humpe nun: "36 Grad und es wird noch heißer, unser Beat wird nie mehr leiser. Nur ein Grad bis zur Katastrophe, die Welt singt schon die letzte Strophe". Ob es 36 Grad beim Open-air-Konzert in Leipzig geben wird, ist den August-Prognosen zufolge zwar eher unwahrscheinlich, spielen wird das Duo den Ohrwurm-Garanten aber bestimmt.