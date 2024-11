1999 sangen sich Rapper Max Herre und Soul-Sängerin Joy Denalane mit dem Duett "Mit Dir" in die Herzen der Musikfans. 25 Jahre später haben die beiden Musiker, die seitdem auch privat ein Paar sind und zwei gemeinsame Kinder haben, ihr erstes gemeinsames Album veröffentlicht. "Alles Liebe" blickt auf genau das: die Liebe – in all ihren Facetten. In 22 Songs feiern Max Herre und Joy Denalane ihre musikalische und persönliche Verbundenheit mit Soul, Hip-Hop und R&B, mit seinem nachdenklichen Flow und ihrem kraftvollen Gesang. Live präsentieren sie die Songs des Duettalbums im Dezember im Haus Auensee.

Hinter Milliarden stehen eigentlich nur zwei: die beiden Musiker Ben Hartmann (Gitarre und Gesang) und Johannes Aue (Klavier). Kennengelernt haben sich beide während des Studiums in Berlin, seit 2013 machen sie gemeinsam Musik: eine Mischung aus Lied- und Deutschrock, kraftvolle poetische Texte treffen auf Punkattitüde. In ihren Liedern geht es um Psychosen, die Liebe, Ängste – schwere Themen, die Milliarden mit einer ganz besonderen Leichtigkeit vermitteln. Im November ist ihr viertes Album "Lotto" erschienen, das sie gemeinsam mit Band unter anderem im UT Connewitz vorstellen.

Sarah Lesch hat mit ihrem "Testament" ein Millionenpublikum erreicht. In den vergangenen Jahren hat die Liedermacherin aus Leipzig unter anderem mit ihrer "Triggerwarnung" für Aufmerksamkeit gesorgt – ihr fünftes Album, auf dem sie unter anderem Themen wie sexualisierte Gewalt, Frauenhass und Queerfeindlichkeit behandelt. In diesem Jahr erschien mit "Gute Nachrichten" Album Nummer sechs – mit neuem Sound, aber gewohnter Haltung und ausgiebiger Tour. Im Dezember begibt sich die Songpoetin nun auf Weihnachtstour. Gemeinsam mit Philipp Wiechert an der Gitarre und dem Banjo stimmt sie am Nikolaustag in der Leipziger Philippuskirche in den Advent ein. Neben eigenen Songs, Poesie und kleinen Geschichten sind auch ausgewählte Lieder von Gerhard Schöne bis Bettina Wegner zu hören.