Mehr Informationen Wann?

11. Februar 2024



Wo?

Moritzbastei

Kurt-Masur-Platz 1

04109 Leipzig

Die Wiener Sängerin und Musikerin Sophie Lindinger ist einigen als Hälfte des Elektropop-Duos Leyya bekannt. Mit der Band My Ugly Clementine, bei der sie als Bassistin auf der Bühne steht, präsentiert sie eine Mischung aus Indie, Pop und Garage-Rock. Die Texte des Frauen-Trios handeln von Feminsmus, Empowerment und Gleichberechtigung. Nach dem überaus erfolgreichen Debüt "Vitamin C" im Jahr 2020 folgte 2023 mit "The Good Life" Album Nummer Zwei. Damit sind sie aktuell auf Europatour und kommen auch nach Leipzig. Bildrechte: Mala Kolumna

Mehr Informationen Wann?

12. Februar 2024



Wo?

UT Connewitz

Wolfgang-Heinze-Straße 12 a

04277 Leipzig

Als Sidekick von Joko und Klaas in deren TV-Shows ist Olli Schulz bekanntgeworden und machte sich mit "Fest & Flauschig" auch als Podcaster einen Namen. Seine wahre Liebe aber galt schon immer der Musik: Seine erste Platte mit dem Titel "Brichst Du mir das Herz, dann brech‘ ich Dir die Beine" ist bereits vor mehr als 20 Jahren erschienen. Hat er zu Beginn gemeinsame Sache mit Max Schröder alias der Hund Marie gemacht, ist der Singer-Songwriter seit 2009 solo unterwegs.



In seinen Songs präsentiert sich Olli Schulz nicht nur als witziger Geschichtenerzähler, sondern auch als charmanter Entertainer, der genauso die melancholischen Seiten des Lebens kennt und besingt. Im Februar gibt es nach sechs Jahren Pause mit dem Album "Vom Rand der Zeit" endlich wieder neue Musik.

Bildrechte: IMAGO / Reichwein

Mehr Informationen Wann?

14. Februar 2024



Wo?

Haus Auensee

Gustav-Esche-Straße 6

04159 Leipzig

Hinter dem Folk-Duo Kliffs verbergen sich die in Berlin ansässigen Kanadier Kristina Koropecki und Mark Bérubé. Auf ihrem aktuellen Album "After the Flattery" ist jeder Song konzipiert als einzelner Brief: an eine Schwester, einen Arbeitgeber, einen Weltuntergangsverschwörungstheoretiker oder einen verstorbenen Freund.



Musikalisch werden die Stücke nur mit Instrumenten untermalt, die beide auch selbst spielen können: So kommen hier Nylonsaitengitarre mit Cello, Flöten und Schlagzeug zum Einsatz. Dazu gesellt sich das Klarinettenspiel von Mark, der für dieses Album zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder Klarinette spielte. Kliffs haben bereits als Support für Gisbert zu Knyphausen, Sophie Hunger und Wallis Bird gespielt. Im Februar ist das Duo live in intimer Atmosphäre im beschaulichen Lochwitz zu erleben. Bildrechte: IMAGO / Martin Müller

Mehr Informationen Wann?

18. Februar 2024



Wo?

Lochwitz/Hausbühne im Weidengrund

Weidengrund 8

06347 Gerbstedt

June Cocó verbindet ihre zumeist pianobasierten Kompositionen mit Bandsound und Elektronica, mit Echos und Beats und verwandelt sie in traumwandlerischen Pop. Das klingt mal fröhlich und frei, mal düster und verrucht. Geboren in der Nähe von Nürnberg, kam die Singer-Songwriterin für ein Musikstudium nach Leipzig, begann eigene Songs zu schreiben und als Pianistin in Bars und Hotel-Lounges Live-Praxis zu sammeln. Dort soll sie mit ihrer Stimme auch schon George Clooney beeindruckt haben.



Mittlerweile lebt sie in Berlin und hat vergangenes Jahr ihr drittes Album "Infinity Mode" veröffentlicht. Live beeindruckt June Cocó als One-Woman-Show mit ihrer facettenreichen Stimme und beeindruckendem Klavierspiel. Bildrechte: Rico Reinhold