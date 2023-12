Die Hamburger Singer-Songwriterin Shitney Beers singt vom Scheitern, über Partnerschaft und Consent oder auch mal über Laktoseintoleranz – und das immer mit Gitarre, mal sanft, aber auch mal ordentlich laut. War sie zunächst im Vorprogramm von Thees Uhlmann, Muff Potter oder Die Nerven zu hören, ging sie mit ihrem zweiten Album "This is Pop" im vergangenen Jahr auf Headliner-Tour. Nebenbei hat sie an neuer Musik gearbeitet und im Dezember drei neue Songs auf der Überraschungs-EP "Suprise" veröffentlicht. Live zu erleben ist Shitney Beers gemeinsam mit Band im Januar im Werk 2.

Bildrechte: Sebastian Igel

Mehr Informationen Wann?

18. Januar 2024



Wo?

Werk 2

Kochstraße 132

04277 Leipzig

Liedermacher Tristan Brusch kommt ursprünglich aus der Klassik, heute bewegt er sich zwischen leicht elektronischem Indie-Pop und düsteren Popballaden. In seinen Songs verhandelt der Wahl-Berliner die finsteren Seiten des Lebens und der Liebe. Seine schmerzerfüllten Texte verpackt er in eingängige fast schlagerhafte Melodien. Als Dark oder Neo-Schlager wird sein Stil auch gerne bezeichnet. Mit "Am Wahn" und "Woyczek" hat Brusch 2023 gleich zwei Alben veröffentlicht. Wie seine Gratwanderung zwischen Kitsch und Grübelei klingt, kann man im Januar 2024 live im UT Connewitz erleben.

Mehr Informationen Wann?

20. Januar 2024



Wo?

UT Connewitz

Wolfgang-Heinze-Str. 12a

04277 Leipzig

Jan Plewka wurde in den Neunzigern als Sänger der Band Selig bekannt. Die Schmuseballade "Ohne Dich" oder Seligs Coverversion von "Knockin’ on Heaven’s Door" lief damals auf den Stereoanalgen fast eines jeden Teeanagers. 30 Jahre später ist Plewka immer noch – oder eher wieder – mit Selig aktiv, aber auch solo. Vor mehr als zehn Jahren lieh er seine markante Stimme den Songs von Rio Reiser und Ton Steine Scherben für einige ausverkaufte Vorstellungen am Hamburger Schauspielhaus. Inzwischen trat der damit mehr als 300 Mal deutschlandweit auf. Nun gibt es einen zweiten Teil. Unter dem Motto "Wann, wenn nicht jetzt?" holen Plewka und Die Schwarz-Rote Heilsarmee die Musik der Scherben im Leipziger Kupfersaal in die Gegenwart.

Mehr Informationen Wann?

27. Januar 2024



Wo?

Kupfersaal

Kupfergasse 2

04109 Leipzig

Konzerte der Chemnitzer Band Blond sind ein Kunstwerk an sich. Ihren Powerpop und Rap-Gesang kombiniert das Trio, bestehend aus Lotta Kummer, Nina Kummer und Johann Bonitz, bei Live-Auftritten mit Formationstanz und Kostümwechseln. Dabei singen Blond von Menstruation, Mansplaining oder der männerdominierten Musikbranche. Im April 2023 erschien das zweite Album "Perlen", im Winter kam die dazugehörige Tour. Nach einem ausverkauften Konzert Anfang Dezember 2023 gibt das Trio im Januar eine Zusatzshow im Leipziger Felsenkeller.

Bildrechte: Sarah/Fleet Union