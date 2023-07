Die US-Rockband Eagles of Death Metal macht klassischen, tanzbaren Rock ’n’ Roll und sollen live ein echtes Erlebnis sein. Sänger und Gitarrist Jesse 'The Devil' Hughes und Joshua Homme – Frontmann der Queens of the Stone Age – sind Schulfreunde und gründeten die Band 1998 eigentlich nur, weil ihnen der Name so gut gefiel. Die Musik dahinter, eine Mischung aus Boogie, Rock und Blues, entstand erst später. Mit den Alben "Peace Love Death Metal", "Death By Sexy" und "Heart On" erarbeiteten sie sich in den 2000er-Jahren eine stetig wachsende Fangemeinde.



2015 erlangte die Band traurige Berühmtheit, als bei einem ihrer Konzerte im Pariser Club Bataclan 89 Menschen durch einen Terroranschlag starben. Nach zwei Cover-Alben und anderweitigen Projekten arbeiten die Eagles of Death Metal wieder an neuen Songs. Hiervon werden sicher auch beim Konzert im Leipziger Täubchenthal einige zu hören sein.