Als Sidekick von Joko und Klaas in deren TV-Shows ist Olli Schulz bekanntgeworden und machte sich mit "Fest & Flauschig" auch als Podcaster einen Namen. Seine wahre Liebe aber galt schon immer der Musik: Die erste Platte mit dem Titel "Brichst Du mir das Herz, dann brech‘ ich Dir die Beine" ist bereits mehr als 20 Jahre alt. Hat er zu Beginn gemeinsame Sache mit Max Schröder alias der Hund Marie gemacht, ist der Singer-Songwriter seit 2009 solo unterwegs. In seinen Songs präsentiert sich Olli Schulz nicht nur als witziger Geschichtenerzähler, sondern auch als charmanter Entertainer, der genauso die melancholischen Seiten des Lebens kennt und besingt. Nach seinem Nummer-eins-Album "Vom Rand der Zeit" und einer ausverkauften Tour im vergangenen Jahr gibt er im Sommer vier Headliner-Shows, unter anderem in Leipzig. Bildrechte: IMAGO / Reichwein

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

Samstag, 7. Juni 2025, 19 Uhr



Wo?

Parkbühne im Clara-Zetkin-Park

Karl-Tauchnitz-Straße/Höhe Haydnstraße

04107 Leipzig

Die US-Rockband Eagles of Death Metal machen klassischen, tanzbaren Rock ’n’ Roll und sollen live ein echtes Erlebnis sein. Sänger und Gitarrist Jesse 'The Devil' Hughes und Joshua Homme – Frontmann der Queens of the Stone Age – sind Schulfreunde und gründeten die Band 1998 eigentlich nur, weil ihnen der Name so gut gefiel. Die Musik dahinter, eine Mischung aus Boogie, Rock und Blues, entstand erst später. Mit den Alben "Peace Love Death Metal", "Death By Sexy" und "Heart On" erarbeiteten sie sich in den 2000er-Jahren eine stetig wachsende Fangemeinde. 2015 erlangte die Band traurige Berühmtheit, als bei einem ihrer Konzerte im Pariser Club Bataclan 90 Menschen durch einen Terroranschlag starben. Nach zwei Cover-Alben und Solo-Projekten arbeiten die Eagles of Death Metal wieder an neuen eigenen Songs. Hiervon werden sicher einige zu hören sein, wenn die Band im Juni für vier Konzerte nach Deutschland kommt, unter anderem ins Leipziger Täubchenthal. Bildrechte: Universal Music

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

Mittwoch, 11. Juni 2025, 20 Uhr



Wo?

Täubchenthal

Wachsmuthstraße 1

04229 Leipzig

Felix Meyer und seine Band Project Île begeistern ihr Publikum mit bewegter europäischer Straßenmusik. Ihre internationalen Chansons sind voller Poesie und Systemkritik. Dabei klingen sie wunderschön melancholisch nach Lagerfeuer, Lebenslust und Liebe – zu erleben ist das im Juni open air auf der Parkbühne Geyserhaus. Begleitet werden sie beim Konzert von den wunderbaren Streicherinnen des Leipziger Mondëna Quartet, das bereits mit namhaften Musiker*innen wie der Band New Model Army, dem ehemaligen Polarkreis 18-Sänger Felix Räuber und Liedermacherin Sarah Lesch zusammengearbeitet hat.

Bildrechte: imago images/Future Image

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

Freitag, 13. Juni 2025, 19:30 Uhr



Wo?

Parkbühne Geyserhaus

Kleiststraße 52

04129 Leipzig

Der britische Musiker Finian Greenall alias Fink hat sich seit den 90er-Jahren vom DJ und Produzenten zu einem gefeierten Singer-Songwriter entwickelt. Wurde er zunächst in der englischen Elektro- und Trip-Hop-Szene bekannt, wurde sein Sound im Laufe der Zeit unaufgeregter und akustischer. Heute steht Fink für höchste Songwriting-Kunst mit Einflüssen aus Folk, Elektronik und Blues. Im Laufe seiner Karriere hat der mittlerweile in Berlin lebende Künstler 15 Alben veröffentlicht. Sein neues Album "Beauty In Your Wake" hat er in einer Kirche in seiner Heimat Cornwall aufgenommen. Mit den Songs ist der Musiker aktuell auf Tour und macht auch Halt im Leipziger Täubchenthal.

Bildrechte: IMAGO / Pacific Press Agency

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

Dienstag, 24. Juni 2024, 20 Uhr



Wo?

Täubchenthal

Wachsmuthstraße 1

04229 Leipzig