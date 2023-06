Die Batiar Gang ist eine neunköpfige Balkan-Klezmer-Band aus Leipzig. Auf dem ersten Album "Go East" im Jahr 2018 hat sich das Kollektiv in vielen Stilistiken ausgetobt. Hier treffen Traditionals auf Trance Hall, Cumbia changiert in Klezmer und High Speed Polka verliert sich in Pathos geladenen Bläsermotetten. Auf zahlreichen Bühnen in ganze Europa unterwegs, hat die Batiar Gang bewiesen: Ein Konzert mit ihnen verspricht einen energiegeladenen Abend für alle Tanzwütigen, die den Alltag mal für einen Moment vergessen wollen. In der Moritzbastei haben sie die Wiener Szeneband "Gewürztraminer" dabei, die Gypsy Balkan und Mundart-Pop präsentiert.