Auf verspielten Folk-Pop á la Belle & Sebastian kann man sich beim Konzert der Band Talking To Turtles im UT Connewitz freuen. Das Leipziger Duo Claudia und Florian Sievers kreiert Musik, bei der eine ganz eigene Wärme und Gelassenheit mitschwingt. Ihre Melodien wirken beinah wie aus dem Ärmel geschüttelt und könnten dabei schöner nicht sein. So auch auf dem im März erschienenen Album "And Whats's On Your Mind", dem ersten nach neunjähriger Release-Pause. Die neue Musik wurde teilweise in einem Studio in Seattle produziert, in dem auch schon Death Cab For Cutie und The Shins aufgenommen haben, und lässt an Indie-Klassiker aus den späten 90ern und frühen 2000ern erinnern. Im Mai gibt’s das Ganze live.

Das Duo Talking To Turtles spielt im Mai in UT Connewitz. Bildrechte: imago images/POP-EYE