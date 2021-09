Runde Tische haben in Leipzig Tradition. Um einen Runden Tisch haben sich im vergangenen Jahr auch Leipziger Kultur- und Spielstätte zusammengefunden, um den "Leipzig Live Codex" zu entwickeln. Es ist der Runde Tisch Leipziger Spielstätten. Die Idee: Ein Siegel, welches den Gästen Vertrauen in den Besuch von Konzerten, Lesungen, Theater und anderen Veranstaltungen ermöglichen soll.

Kati Huhn kümmert sich unter anderem um die Veranstaltungen an der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park in Leipzig. Bildrechte: Kati Huhn

Nun ist das Siegel bereits an mehreren Orten angebracht und soll Besuchern Vertrauen schenken, die aus Sicht der Einrichtungen noch immer zu zaghaft kulturelle Veranstaltungen besuchen. Kati Huhn, die unter anderem für die Veranstaltungen an der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park verantwortlich ist, sagt: "Es geht bei der Sache darum, dass sich ganz viele Häuser, ganz viele Lokalitäten in Leipzig zusammengeschlossen haben, um den Leuten zu zeigen: Hier bei uns seid ihr sicher, hier bei unseren Veranstaltungen passiert euch nichts. Ihr seid quasi sogar sicherer als Zuhause, weil wir alle ein tolles Hygienekonzept haben."



21 Spielstätten vom kleinen Club bis zur Stadthalle haben sich dafür zusammengeschlossen. Man wolle sich mit Erfahrungsaustausch gemeinsam auf die Situation einstellen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, heißt es in einer Mitteilung. Nur so könne man diese Zeit überstehen, denn noch immer ist völlig unklar, wann sich der Kulturbetrieb wieder komplett normalisiert haben wird.