Wie war die Situation in der Metal-Szene Anfang der 90er-Jahre: Viele der Clubhäuser, die ja auch Metal-Konzertorte waren, wurden geschlossen, klassische Szeneorte orientierten sich um. Wie haben Sie die damalige Band-Szene gesehen?

In der Tat schlossen die Locations nach und nach. Von den drei Konzertstätten, in denen Mayhem 1990 spielten, gab es ein Jahr später nur noch den Eiskeller in Leipzig. Dafür wurden große Events aus dem Boden gestampft, wie das "Thrashing the East-Festival" in der Berliner Werner-Seelenbinder-Halle mit Kreator, Sabbath, Tankart und Coroner, wo alle "Zonis" hinrammelten und sich die verstaubten LPs aus dem Hause Noise Records einsackten, die als Organisatoren fungierten. Der Kommerz rückte auch im Metal immer mehr in den Vordergrund. Hatte man sich ein Jahr zuvor noch die T-Shirts selber mit seinen Lieblingsbands bemalt, gab es die nun zu kaufen und der Reiz ging verloren, weil jeder dasselbe T-Shirt trug.

Auf diesem Festival in Berlin war auch eine kleine skandinavische Abordnung anwesend: Quorthon von Bathory aus Schweden und Metalion aus Norwegen, der das Metal-Fanzine "Slayer-Mag" herausbrachte. Er musste ein paar Flyer ausgelegt haben, wovon ich einen mitnahm. Zu Hause schrieb ich Metalion an und bat um ein Exemplar seines Zines. Ein paar Wochen später hielt ich dieses begnadete "Slayer-Mag" in der Hand. Es war sagenhaft: Er schrieb nur über die verschärftesten Underground-Bands. Darunter war auch ein Review des Mayhem-Demos "Pure Fucking Armageddon", was ziemlich gut wegkam. Da ich gerade an meinem eigenen Zine bastelte, schrieb ich die Jungs an und einen Monat später bekam ich Antwort von einem blutjungen Gitarristen namens Euronymous.

Welche Probleme gab es bei der Organisation und der Durchführung der Tour?

Naja, die DDR war im Umbruch. Alle sehnten sich nach der harten D-Mark, die Ostprodukte verschwanden aus den Läden, wodurch die Arbeitslosigkeit noch befeuert wurde. Deutschland wurde 1990 in Italien Fußball-Weltmeister, die Ossis steigerten sich in einen ungekannten nationalen Taumel und Neonazis wurden zur Jugendkultur, angefeuert durch ihre enttäuschten oder stolzen Eltern. Auf den Montagsdemos wehten auf einmal Reichskriegsflaggen, Nazis marschierten in vorderster Front und zeigten unbehelligt den Hitlergruß. Drogen schwappten in den Osten und niemand kannte sich damit aus. Es war eine schwierige Zeit für uns Metaller mit langen Haaren. Gerade nachts auf den Bahnhöfen lungerte die kahlköpfige Jugend herum und wartete auf potenzielle Opfer.

Wir hatten alle keine Autos und mussten mit der Deutschen Reichsbahn nach Annaberg-Buchholz, Zeitz und zurück nach Leipzig fahren. Aber so wie wir aussahen, waren wir kein Ziel: Schwarze Lederkluft, Nietenarmbänder, Patronengürtel, Totenköpfe – wir waren böse! Und im Gepäck: Schweinsköpfe, denn die brauchte die Band als Bühnendekoration. In Karl-Marx-Stadt bin ich extra beim Umsteigen vom Zug in den Bus nach Annaberg in einen Fleischerladen geflitzt und habe nach zwei Schweinsköpfen gefragt. Leider hatte die Verkäuferin nur Hälften vorrätig und blöderweise auch nur drei linke und eine rechte. Im Bus habe ich die asymmetrischen Kopfhälften dann mit Sternzwirn zusammengenäht und abends standen sie in Annaberg auf die Zeltstangen unseres familiären Steilwandzeltes aufgespießt auf der Bühne. Da Wochenende war und alle Läden hatten geschlossen, musste ich die Köpfe auch zu den anderen Auftrittsorten mitnehmen. Man kann sich vorstellen, welches Odeur uns umgab, als wir zwei Tage später in Leipzig einritten, nachdem Mayhem einen Tag zuvor auch in Zeitz gespielt hatten!

Die frühen 90er-Jahre waren auch die sogenannten Baseballschläger-Jahre. Gab es Probleme mit Nazis? Wie hat sich die Black Metal-Szene damals positioniert?

Es war eine Zeit des Vakuums. Die Polizei hatte mit sich selbst und ihrer Umstrukturierung zu tun und kein rechtes Auge mehr. Glatze, Stiefel und Bomberjacke wurden ein Teil der Jugendkultur. Diesen Ruck nach extrem Rechts musste ich nach der Wiedervereinigung in der gesamten ehemaligen DDR feststellen. In Leipzig haben wir das am eigenen Leib erfahren: Es ging mit den Montagsdemos voller Deutschlandfahnen los und ging mit den ersten ermordeten Punks und Obdachlosen weiter. Alleine in Leipzig starben nach 1990 zehn Menschen durch rechte Gewalt.



Von daher war es keine Überraschung für mich, dass dieser faschistische Trend auch vor der Metal-Szene keinen Halt machte, leider! Viele Metal Heads schnitten sich die Haare ab. Auch im Black Metal gab es Fans und Bands, die fortan den Nationalsozialismus verklärten, den starken arischen Menschen heroisierten und das Schwache als minderwertig abtaten. Auf einmal standen Musiker mit schwarzen Sonnen, Runen, Wolfsangeln oder Hakenkreuzen an den Lederjacken auf der Bühne. Der traurige Höhepunkt fand am 25. Februar 1993 in der Metal-Szene statt, als beim Konzert von Necromance und Lauschangriff im Jugendclub Nachtasyl in Hoyerswerda der 22-jährige Mike "Zander" Zerna von 40 Nazis ermordet wurde. Obwohl die Täter bereits wegen Körperverletzung etc. vorbestraft waren, bekamen sie lächerliche vier Jahre Haft aufgebrummt. Sie hatten den Bandbus auf Zanders Oberkörper gekippt und ihn verrecken lassen. Zander habe ich mein Buch "Mayhem live in Leipzig – Wie ich den Black Metal nach Ostdeutschland brachte" gewidmet.



Auch Mayhem hatten drei Jahre zuvor erlebt, was in der Zone abging. Nach den Gigs in Annaberg-Buchholz und Zeitz quartierten wir die vier in einem besetzten Haus in der Stö in einer Wohnung ein, wo auch unser Proberaum war und unser Schlagzeuger wohnte. Da gab es Matratzen und eine Küche mit Ofen. Es war sehr gemütlich. Allerdings herrschte in den besetzten Häusern gerade Fascho-Alarm, weil kurz zuvor ein Rudel Neonazis die Stö (Anm. d. Red: gemeint ist die Stockardstraße in Leipzig-Connewitz) überfallen und dabei schwer auf die Mütze bekommen hatte. Es lag nahe, dass die Nazis in größerer Zahl wiederkommen könnten. Überall standen Mollis, Wäschekörbe voller Pflastersteine und verbeulte Baseballschläger herum, einige noch mit Blutresten dran. Die Norweger fühlten sich alles andere als wohl und taten kein Auge zu. Zum Glück passierte in dieser Nacht nichts.

Was reizte bzw. reizt Sie am Black Metal?

Wir reden bei Mayhem nicht von einer "normalen" Heavy Metal-Band. Vergesst alles, was ihr gesehen oder gehört habt! Mayhem haben eine Musikrichtung erschaffen, die düster, böse und brutal ist: Den Black Metal. Sie sind extrem, sie polarisieren. Sie wollen nicht nett klingen und lieb aussehen, eher genau das Gegenteil. Euronymous schrieb mir damals in einem Brief:

Der Gitarrist Euronymous gehörte zu den Gründungsmitgliedern von Mayhem. Bildrechte: Abo Alsleben "Ich bin der Ansicht, dass die Szene nicht fröhlich sein sollte, sie sollte so böse sein ... Typen mit schwarzer Farbe um die Augen, mit Tonnen von Nieten und Ketten und schwarzen Klamotten. Ich will, dass die Leute Angst vor uns haben, sie sollen aus einem Mayhem-Gig schreiend rausrennen ...! Je unabhängiger wir die Szene halten können, umso tiefer können wir den kapitalistischen Labels in den Arsch treten. Alles, was mit diesem Scheiß-System zu tun hat, muss boykottiert werden, alle Death Metal-Bands müssen für eine Szene kämpfen, die komplett unabhängig ist von den Kapitalisten. Wir versuchen das so konsequent, wie wir es können. Wir sind unlängst von einigen großen Labels gefragt worden, die unser Zeug lizenzieren bzw. vertreiben wollten, und wir hätten 30.000 Dollar sofort auf die Hand gekriegt, aber wir haben ihnen 'Fuck Off!' geantwortet." Deswegen brachten sie ihre Platten auch auf dem eigenen Label Deathlike Silence Productions heraus. Sie nannten ihre Musik damals selber noch Death Metal, der Begriff Black Metal entwickelte sich erst später.