Wir hatten alle keine Autos und mussten mit der Deutschen Reichsbahn nach Annaberg-Buchholz, Zeitz und zurück nach Leipzig fahren. Aber so wie wir aussahen, waren wir kein Ziel: Schwarze Lederkluft, Nietenarmbänder, Patronengürtel, Totenköpfe – wir waren böse! Und im Gepäck: Schweinsköpfe, denn die brauchte die Band als Bühnendekoration. In Karl-Marx-Stadt bin ich extra beim Umsteigen vom Zug in den Bus nach Annaberg in einen Fleischerladen geflitzt und habe nach zwei Schweinsköpfen gefragt. Leider hatte die Verkäuferin nur Hälften vorrätig und blöderweise auch nur drei linke und eine rechte.

Im Bus habe ich die asymmetrischen Kopfhälften dann mit Sternzwirn zusammengenäht und abends standen sie in Annaberg auf die Zeltstangen unseres familiären Steilwandzeltes aufgespießt auf der Bühne. Da Wochenende war und alle Läden hatten geschlossen, musste ich die Köpfe auch zu den anderen Auftrittsorten mitnehmen. Man kann sich vorstellen, welches Odeur uns umgab, als wir zwei Tage später in Leipzig einritten, nachdem Mayhem einen Tag zuvor auch in Zeitz gespielt hatten!

Die frühen 90er-Jahre waren auch die sogenannten Baseballschläger-Jahre. Gab es Probleme mit Nazis? Wie hat sich die Black Metal-Szene damals positioniert?

Es war eine Zeit des Vakuums. Die Polizei hatte mit sich selbst und ihrer Umstrukturierung zu tun und kein rechtes Auge mehr. Glatze, Stiefel und Bomberjacke wurden ein Teil der Jugendkultur. Diesen Ruck nach extrem Rechts musste ich nach der Wiedervereinigung in der gesamten ehemaligen DDR feststellen. In Leipzig haben wir das am eigenen Leib erfahren: Es ging mit den Montagsdemos voller Deutschlandfahnen los und ging mit den ersten ermordeten Punks und Obdachlosen weiter. Alleine in Leipzig starben nach 1990 zehn Menschen durch rechte Gewalt.

Von daher war es keine Überraschung für mich, dass dieser faschistische Trend auch vor der Metal-Szene keinen Halt machte, leider! Viele Metal Heads schnitten sich die Haare ab. Auch im Black Metal gab es Fans und Bands, die fortan den Nationalsozialismus verklärten, den starken arischen Menschen heroisierten und das Schwache als minderwertig abtaten. Auf einmal standen Musiker mit schwarzen Sonnen, Runen, Wolfsangeln oder Hakenkreuzen an den Lederjacken auf der Bühne. Der traurige Höhepunkt fand am 25. Februar 1993 in der Metal-Szene statt, als beim Konzert von Necromance und Lauschangriff im Jugendclub Nachtasyl in Hoyerswerda der 22-jährige Mike "Zander" Zerna von 40 Nazis ermordet wurde. Obwohl die Täter bereits wegen Körperverletzung etc. vorbestraft waren, bekamen sie lächerliche vier Jahre Haft aufgebrummt. Sie hatten den Bandbus auf Zanders Oberkörper gekippt und ihn verrecken lassen. Zander habe ich mein Buch "Mayhem live in Leipzig – Wie ich den Black Metal nach Ostdeutschland brachte" gewidmet. Bildrechte: Abo Alsleben