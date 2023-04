Petzolds Konzerttätigkeit erstreckte sich über die ganze Welt. So gastierte er neben europäischen Ländern auch in den USA, in China, Israel oder Südamerika. Dabei arbeitete er mit zahlreichen namhaften Dirigenten und Musikern zusammen, darunter Riccardo Chailly, Kurt Masur, Yehudi Menuhin, Kent Nagano oder Ton Koopman. Petzold gastierte an vielen berühmten Opern- und Konzerthäusern, von der Suntory Hall in Tokio über den Münchner Gasteig bis zur Königlichen Oper in Lissabon.