Die Oper Leipzig hat am Mittwoch das neue Programm für die Saison 2023/24 vorgestellt. Geboten wird Musik aus vier Jahrhunderten. Dabei soll der Fokus in der kommenden Spielzeit auf Frauen-Figuren liegen, etwa in Mozarts Oper "Die Zauberflöte", wie Chefdramaturgin Marlene Hahn mit Blick auf die erste Premiere am 28. Oktober erklärte.