WAGNER 22 – ein Gesamtkunstwerk Oper Leipzig: Wagner-Festival zum Abschied von Generalmusikdirektor Ulf Schirmer

Bei Richard Wagner denken die meisten zuerst an Bayreuth und die Festspiele auf dem grünen Hügel. In den kommenden Wochen aber ist es Leipzig, Wagners Geburtsstadt, in die seine Fans pilgern: Die Oper führt bei einem dreiwöchigen Festival Wagners gesamtes Bühnenwerk auf – und verabschiedet damit ihren Generalmusikdirektor Ulf Schirmer. Der ehrt er damit zugleich den Ideengeber und früheren Leipziger Opernintendanten Gustav Brecher, der von den Nationalsozialisten aus dem Amt gejagt wurde.