Doch auch markante europäische Stimmen gibt es. Wollny nennt hier beispielsweise den schwedischen Jazz-Pianisten Bobo Stenson, auch dessen Landsmann Esbjörn Svensson (1964-2008), den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirkenden polnischen Jazz-Pianisten und Komponisten Krzysztof Komeda (1931-1969) oder den Deutschen Joachim Kühn (1944 in Leipzig geboren, verließ aber 1966 die DDR, um seine internationale Karriere zu verwirklichen). Was Musiker wie diese als Europäer vereine, sei, dass sie "irgendwie eine andere Form von Auffassung" haben, so Wollny.

Michael Wollny im Konzert mit dem schwedischen Jazz-Posaunisten Nils Landgren Bildrechte: IMAGO / Future Image