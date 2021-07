Informationen zum Festival Leipzig Pop Fest 2021

In der Moritzbastei



Programm am 9. Juli:

17:00 Uhr Netzwerkabend Music S Women*

19:30 Uhr Lesung "These Girls"

20:00 Uhr Konzert: Wir Sind Es Selbst (Leipzig)



Programm am 10. Juli:

Podiumsdiskussionen

11:00 Uhr: Botschaft der Nacht. Das Leipziger Nachtbürgermeister-Konzept

13:00 Uhr: It`s your job! Frauen im Musikbusiness

15:00 Uhr: Gestern ist keine Antwort: Wie weiter nach Corona?

17:00 Uhr: Sexismus in der Clubkultur



Aufgrund der geltenden Coronaschutzverordnung ist für die Podiumsdiskussionen eine Anmeldung unter www.leipzigpopfest.de notwendig.



Konzerte:

15:00 Uhr: Frau Lehmann (Leipzig)

16:00 Uhr: Twins In Colour (Leipzig)

17:00 Uhr: Kapa Tult (Leipzig / Berlin)

18:15 Uhr: Brockdorff Klang Labor (Leipzig)

19:30 Uhr: Yetundey (Berlin)

20:45 Uhr: Sorry3000 (Halle)



Tickets gibt es im Vorverkauf.