Dass er das Schreiben und Rappen für sich entdeckte, habe aber auch mit einer "lokalbedingten Langeweile" zu tun, also dem Aufwachsen in einem Dorf, erzählt er. Denn selbst im Dorf gab es Vorbilder, die ihre 16-zeiligen Texte über Musik und Beats rappten und sich damit ausdrückten: "Ein paar ältere Jungs, die sehr cool waren, haben Rap-Musik gemacht. Das wollte ich dann auch machen – auch wenn ich nicht annähernd so cool war wie die", sagt Ivo und lacht.