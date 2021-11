Neues Album "Triggerwarnung" der Leipzigerin Sarah Lesch: queer-feministisches Empowerment

Die Leipziger Liedermacherin Sarah Lesch nennt ihr aktuelles Album "Triggerwarnung" und der Aufmerksamkeit erregende Titel ist für sie "Programm und Provokation". Lesch bricht ihr Schweigen und formuliert in sehr deutlichen Worten, welche psychische und physische Gewalt sie als Frau in einer patriarchalen Gesellschaft erleiden muss. Daraus leitet sie allgemeine empowernde und queer-feministische Statements ab – verpackt in musikalische Sanftheit.