Es gab in den letzten Jahren im Jazz und in der frei improvisierten Musik eine gigantische Renaissance des klassischen akustischen Pianotrios mit Bass und Schlagzeug, des Formates, das dem Streichquartett in der klassischen Musik entspricht. Und es sind Trios wie das Brad Mehldau Trio, das Pablo Held Trio oder The Bad Plus, die Simon, Florian und Lukas gemeinsam studiert haben, um ihr Vokabular und ihre Vorstellungen zu erweitern.