Porträt Rammstein-Frontmann Till Lindemann wird 60: Aus Leipzig brachial in die Welt

Till Lindemann ist mit seiner Band Rammstein auf der ganzen Welt bekannt. Geboren in Leipzig und aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern, ist er auch in Soloprojekten, als Dichter und als bildender Künstler aktiv. Mit Rammstein, aber auch ohne, ist er ein ziemlich erfolgreicher deutscher Kultur-Export. Längst vorbei die Zeiten, in denen Rammstein vor nur 15 Leuten spielten, wie 1994 in der Leipziger Kultureinrichtung naTo. Am 4. Januar 2023 feiert Till Lindemann seinen 60. Geburtstag.