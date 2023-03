Stefan Richter ist der bürgerliche Name von Trettmann – und der so betitelte Song der einzige auf dem Album, der auf die Lebensgeschichte des Rappers jenseits von Trennungsschmerz und Beziehungsfragen eingeht. Hier rappt er, dass er seine Tochter und seine Gang liebt, erwähnt seine Heimat Karl-Marx-Stadt und seinen Bruder, der nach West-Berlin ging und den er erst nach der Wende wiedersah.



Als "glaubhaftesten im Game" bezeichnet sich Trettmann selbst. Und doch ist es bedauerlich und auch untypisch, dass "Insomnia" hauptsächlich aus Befindlichkeitstexten besteht. Denn dass er gesellschaftskritische und politische Texte kann, hat er bereits bewiesen. So besang er auf seinem Album "Trettmann" die Stolpersteine in den Straßen, die an jüdisches Leben erinnern. Auf einer gemeinsamen EP mit Megaloh rappte er vor fünf Jahren über Oury Jalloh, einen Asylbewerber aus Afrika, der 2005 in einem Dessauer Polizeirevier verbrannte – mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Fremdeinwirken, was bis heute nicht aufgeklärt wurde. In einem seiner größten Hits "Grauer Beton" thematisiert Tretti, wie ihn seine Fans nennen, das Aufwachsen im Chemnitzer Plattenbaugebiet Fritz Heckert.