MDR KULTUR: Sie haben nach Ihrer Rückkehr aus der Ukraine gemeinsam mit ihrer Leipziger Band "IO:A" den Song "I am your border“ aufgenommen. Worum geht es in diesem Song, welche Botschaft hat er?

Lutz Leukhardt: Die Botschaft ist aus den Eindrücken entstanden, die wir mitgenommen hatten - von der Grenze aber auch aus den Gesprächen mit den Frauen aus der Ukraine. Nämlich, dass, so hart, traumatisch und schwierig die Situation auch ist, die Menschen sehr, sehr stolz und überzeugt davon sind, dass sie den Krieg gewinnen. Und wir hatten das Gefühl, dass man auch als Helfer einen kleinen Teil dazu beitragen kann: Als Helfer kann man selbst eine gewisse Grenze setzen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wenn man zum Beispiel wie wir das Gefühl hatte, es wird nicht nur ein Land attackiert, sondern eben auch demokratische Prinzipien. Dann hatten wir denn Impuls, zu sagen, okay, hier möchten wir einen Grenzstein setzen. Und wir versuchen, mit unserer Hilfe diesen Grenzstein zu verteidigen. Darum geht es letztendlich.

Da hat Sie die Stärke der Ukrainer selbst bestärkt – auch in Ihrer Aktion. Dank eines wunderbaren Zufalls ist daraus dann ja auch ein großes Gemeinschaftsprojekt geworden. Es kamen am Ende 54 Musiker in Kiew dazu und 17 Leipziger Musiker sowie ein Chor. Wie ist das zustande gekommen?

Die ukrainischen Musikerinnen und Musiker spielten die Orchester-Parts von "I am your border" in einem Studio in Kiew ein. Bildrechte: IO:A / Lutz Leukhardt

Es hatte sich herausgestellt, als dann die Mütter hier in Leipzig waren, dass eine mit einem Dirigenten in Kiew verwandt ist. Dieser Dirigent heißt Mykola Lysenko, und in dem Moment hat es bei mir Klick gemacht: Ich dachte, aus dieser Verbindung müssen wir irgendetwas machen. Das kann kein Zufall sein. Also habe ich Mykola über Telegram kontaktiert und ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, für den Song, "I am your border", den es dann schon gab, in irgendeiner Form ein Orchester zu organisieren - eine Gruppe von klassischen Musikern in Kiew, die zu unserer Aufnahme spielt und sich selber dabei aufnimmt, um es zu einem Gemeinschaftsprojekt zu machen und gemeinsam herauszubringen. Und er fand es großartig. Wir haben dann viel über Telegram kommuniziert, weil es wahnsinnig viel Detailarbeit ist, und jetzt, sieben Monate später, konnten wir damit herauskommen.