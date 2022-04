Nicht nur im Hinterkopf. Wir waren unglaublich stolz, dass der Thomanerchor so präsent ist durch diese Ehemaligen. Ich wage sogar zu behaupten, dass der Erfolg der Prinzen was für die Neuaufstellung des Chores nach der Wende gebracht hat. Denn die Gründe, sein Kind dorthin zu geben, die waren ja zu 80 Prozent weggebrochen: das Abitur machen können, ohne sich ideologisch verbiegen zu müssen, mit dem Chor reisen zu können ... Also wir waren stolz auf sie, aber wir wollten nicht die zweiten Prinzen werden, auch wenn es da mal einen "Übernahmeversuch" in diese Richtung gab.



Ein lebensveränderndes Ereignis war für mich, das Hilliard Ensemble 1995 bei einem Konzert in Weimar zu erleben. Wir haben uns dann da mit klopfendem Herzen bei deren Summer School in England beworben und wurden angenommen. Man kann ja a-cappella-Gesang nicht in dem Sinn studieren, man kann nur zu den Vorbildern gehen. Eigentlich so wie früher: Du lernst von den Meistern. Und bekommen haben wir bei diesen Weltstars auch eine Lektion in Demut und Menschlichkeit. Ohne diese Erfahrung hätte es uns, glaube ich, als Profi-Gruppe gar nicht gegeben.