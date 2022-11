Das "Forschungsportal BACH" kommt. Das hat die Sächsische Akademie der Wissenschaften mit Sitz am Leipziger Bach-Archiv am Dienstag bekanntgegeben. Demnach wurde das bislang größte Projekt zur Erforschung einer der einflussreichsten Familiendynastien der Musikgeschichte von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern bewilligt. Es soll in den kommenden 25 Jahren sämtliche Dokumente, die im Zusammenhang mit der Musikerfamilie Bach in Bibliotheken, Archiven oder Privatbesitz überliefert sind, digital zusammentragen, erschließen und öffentlich zugänglich machen.