"Festival des Jahres" Leipziger Jazztage gewinnen Deutschen Jazzpreis

Der Preis, ausgelobt von Kulturstaatsministerin Monika Grütters, wurde in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben. Insgesamt gab es 31 Preise in fünf Hauptkategorien. So ging der Deutsche Jazzpreis in der Kategorie "Komposition des Jahres" an Florian Ross für "Streamwalk". Die slowenisch-bosnische Musikerin Mirna Bogdanović wurde für ihr Debüt-Album "Confrontation" ausgezeichnet. Den Preis als Künstler des Jahres erhielt der Schlagzeuger Christian Lillinger. Jamie Branch aus New York gewann in der Kategorie "Blasinstrumente International". Der Hamburger Konzertveranstalter Karsten Jahnke wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.