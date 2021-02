Simon Becker

Ein Philosoph hat mal gesagt: 'Der Mensch wird nur am Du zum Ich'. Und im Grunde ist das das, was wir mit 'Blaupausen' gemacht haben. Wir haben uns auf der Suche nach unserer eigenen musikalischen Identität mit ganz vielen anderen Liedermacherinnen und Liedermachern beschäftigt, haben uns gegenseitig die Songs vorgespielt und dabei immer mehr zu uns selbst gefunden.

Er antwortet: "Ich hab letzte Woche mit meinen Kids beim Abendbrot gesessen und ihnen meinen neuen Song am Handy vorgespielt. Es ist total cool zu sehen, wie die dann reagieren. Also entweder es funktioniert und da passiert etwas oder es passiert überhaupt nicht. Eigentlich ist das mein erstes Publikum, was ich so habe, meine Kinder. Und dann können die entscheiden, ob das weiter in die Welt hinausgeht."