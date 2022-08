Vor acht Jahren kaufte sich Sinah ihre erste DJ-Anlage. Die stand zunächst nur in ihrer Wohnung in ihrer Heimatstadt Jena. Denn den Schritt zu machen, ihr Können anderen – genauer gesagt, den Jungs, die damals in ihrem Bekanntenkreis auflegten, zu zeigen – kostete sie Überwindung. Heute, mit 30, ist sie Resident DJ im Leipziger Club "Westhafen", hat auf dem Fusion-Festival aufgelegt. Um Frauen den Einstieg in die Musik einfacher zu machen, gibt Sinah im "Kassablanca" in Jena Workshops für weibliche DJs.