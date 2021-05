Welche Erfahrungen haben Sie als Musikerin und Sängerin denn mit Streaming-Konzerten gemacht, wie fühlt sich das an und welche Herausforderungen bringt es für Sie als Sängerin und Ihre Band mit sich?

Ich persönlich freue mich jetzt sehr auf das Konzert in der Händel-Halle um 19.30 Uhr, weil ich habe so lange schon nicht mehr mit meinem Trio musiziert und ich glaube, das ist einfach total schön, überhaupt wieder aufzutreten und zu spielen. Streaming ist natürlich immer so eine Sache – also man arbeitet da eben ohne sichtbares Publikum und Musik und Konzerte leben ja eigentlich auch von der Interaktion mit dem Publikum, von daher ist es immer ein bisschen schwierig in so einen schwarzen Saal hineinzuspielen auch ohne Applaus, aber ich würde mal sagen: besser als nix und deswegen hoffe ich, dass sich viele Leute heute Abend dazuschalten.

Für Ihr aktuelles Album mit dem Titel "Mothers" haben Sie 12 Songs von Songwriterinnen aus ganz unterschiedlichen zeitlichen Epochen bearbeitet, von den großen Ikonen Janis Ian und Joni Mitchell bis zur jüngsten Neuentdeckung der Generation Z, Billie Eilish. Was ist die gedankliche Klammer und was hat Sie auf die Idee für "Mothers" gebracht?

Die Idee für "Mothers" ist mir gekommen, weil ich gemerkt habe, dass weibliches Songwriting eigentlich in der allgemeinen Wahrnehmung immer noch ziemlic unterrepresäntiert ist, also man kriegt das gar nicht so mit, dass auch Frauen Songwriterinnen sind und es ist bis heute so, dass Musikerinnen doch auch eher unterrepresäntiert sind in der Musiklandschaft und von daher wollte ich da einfach mal ein Licht drauf scheinen lassen und die Weiblichkeit in der Musik feiern.

Sie sind selbst Mutter, hat das die Titelauswahl oder überhaupt die Herangehensweise an die Musik beeinflusst oder sogar verändert?

Naja also meine eigene Mutterschaft hat jetzt relativ wenig damit zu tun, würde ich mal sagen. Das Album heißt ja nicht "Mothers", weil da gebärende Menschen drauf vertreten sind, sondern weil da die Mütter der Popmusik drauf vertreten sind, also sozusagen eine Hommage an die komponierenden Frauen und ich komponiere auch, von daher bin ich auch Mutter von einigen Werken oder Stücken und da würde ich mich eher da einreihen.

Es heißt ja oft, dass Krisen uns zu größerer Kreativität befähigen, oder zwingen, ist das bei Ihnen auch so?

Ich weiß nicht genau, ob mich diese Krise jetzt zu mehr Kreativität beflügelt hat. Also, ich war erstmal damit sehr beschäftigt, die Krise selbst zu bewältigen und irgendwie zu gucken, wie es jetzt weitergehen soll für uns. Und von daher, glaube ich ja, ich habe schon angefangen, Sachen zu schreiben und so ein bisschen, aber eigentlich war ich jetzt erstmal so ein bisschen damit beschäftigt, das ganze Ding irgendwie verpackt zu kriegen.

Das Interview führte Musikredakteurin Heidi Eichenberg für MDR KULTUR.