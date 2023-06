So auch die Jazz Musikerin Barbara Dennerlein, die schon vor 10 Jahren zu Gast war. Dieses Jahr kommt sie mit ihrem außergewöhnlichen Instrument, einer extra angefertigten Hammondorgel. "Diese Orgel ist fantastisch. Sie hat so viele Klänge, die keine Orgel haben kann. Und die Technik, die Barbara Dennerlein anwendet, ist unfassbar", schwärmt Bandarau. Gerade die Fußtechnik sei besonders. "Sie spielt mit beiden Füßen noch schneller als mit ihren Fingern. Und das zu erleben, in dieser Kulisse, das ist fantastisch."

Die Organistin Barbara Dennerlein erreichte mit ihrer CD "Take Off" Platz 1 der Jazz-Charts.

So generationenübergreifend wie auf der Bühne erhofft man sich auch das Publikum. Es gibt neben Lesungen und Konzerten auch einiges für Kinder. Ein Highlight ist das Puppentheater am Samstagvormittag, bei dem der Eintritt sogar frei ist. Und so ist bei den 15. Domfestspielen in Magdeburg vielleicht für alle etwas dabei.