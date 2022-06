DIE INSEL

Freiluft-Festival

16. bis 19. Juni 2022

Auf der Insel im Adolf-Mittag-See in Magdeburg



Programm:



Donnerstag, 16. Juni 2022



Yoga Workshop, 11:15 bis 13:00 Uhr

Makramee-Workshop, 13:00 bis 14:00 Uhr

Street Art Workshop, 13:00 bis 16:00 Uhr

Workshop: Jutebeutel mit Kartoffeln bedrucken, 14:00 bis 15:00 Uhr

Feministisches Kollektiv (Infostand), 14:00 bis 16:00 Uhr

Open Mic, 15:00 bis 16:00 Uhr

Poetry Slam, 16:00 bis 17:00 Uhr

Theater "Superhelden in Krisen", 18:00 bis 20:00 Uhr





Freitag, 17. Juni 2022



Tag

Stoffwindel Workshop mit Anna Werntke, 15:00 bis 17:00 Uhr

Fotografie Workshop mit Maren Pätzmann, 15:00 bis 18:00



Abend

Punchline-Quiz mit dem Female Hip Hop Tresen Magdeburg, 18:00 bis 19:30 Uhr

KvW (Rapr), 20:30 bis 20:45 Uhr

Harlekeen (Songwriter, Producer, Videocreator aus Magdeburg), 20:45 bis 21:30 Uhr

Trigger und FBJ (Hip Hop zwischen Oldschool und Trapshit), 21:45 bis 22:30 Uhr

Finna (Rapperin mit klaren Statements und queerfeministischem Empowerment), 23:00 bis 00:00 Uhr



Nacht

Marta aka mo:ody (DJ und Live-Violinistin, Mischung aus melodischen, deepen, dunklen und experimentellen Sounds), 00:00 bis 01:00 Uhr

DJ.Stumbleton (Drum'n'Bass, afrikanische Beats, treibender Neuro Funk), 01:00 bis 02:00 Uhr





Sonnabend, 18. Juni 2022



Tag

Sportliche Kinderbetreuung von AWO, 12:00 bis 16:00 Uhr

Vinyasa Yoga session with Joey (Englisch), 12:30 bis 13:45 Uhr

Theater Workshop mit Veronika Riedel, 12:00 bis 15:00 Uhr

Suchtprävention/safer party (Infostand), 14:00 bis 18:00 Uhr

Kinderschminken mit Maria, 15:00 bis 18:00 Uhr

Vortrag mit Tom Assmann, 15:00 bis 16:00 Uhr

Vortrag mit Luisa Kettner (Anti-Fast-Fashion), 14:00 bis 15:00 Uhr

Workshops für Kinder mit der MakerThekBörde, 16:00 bis 18:00 Uhr

DJ-Workshop mit tables will turn, 16:00 bis 18:00 Uhr



Abend

Dunya (Türkischer Psych Rock, Groove, Dream Pop), 18:00 bis 18:45 Uhr

The Mighty Mocambos (Funk, Jazz, Hip-Hop, Soul, Soundtrack), 20:30 bis 22:00 Uhr

Luise Ake (Genre Mix), 19:15 bis 20:00 Uhr



Nacht

Gerda Waltraut (entspannt und rhythmisch), 22:00 bis 23:30 Uhr

Master P und Master C (Techno), 23:30 bis 00:30 Uhr

Lino Problemo (Trance, Techno), 00:30 bis 02:00 Uhr





Sonntag



Flohmarkt, 13:00 bis 19:00 Uhr