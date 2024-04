Die irische Folk-Sängerin Sonny Casey begann im Alter von 17 Jahren als Straßenmusikerin und reiste durch Europa. Ihre gefühlvolle Musik ist beeinflusst von Größen wie Nick Drake und Damien Rice. Ihre poetischen Texte sind intime Geschichten, die sie mit zarter, kratziger Stimme ins Mikro haucht, begleitet von sanften Gitarrenklängen. Mittlerweile ist die Singer-Songwriterin in Berlin beheimatet und hat 2021 ihre erste EP "Phoebe" veröffentlicht. Im gleichen Jahr war sie in der ARD-Sendung "Lebenslieder" zu sehen, in der sie gemeinsam mit Max Mutzke und Geiger Daniel Hope auftrat. 2024 darf man sich auf ihr Debütalbum freuen. In Magdeburg präsentiert sie ihre Songs bei zwei Konzerten im intimen Rahmen.

The Notwist zählen seit mehr als 30 Jahren zu den einflussreichsten Indie-Bands Deutschlands. Die Band um die Brüder Markus und Micha Acher aus Weilheim in Oberbayern schafft einen facettenreichen Breitwandsound, in dem melancholischer Pop, funkelnde Elektronik, hypnotischer Krautrock und schwebende Balladen zusammenfließen. Dabei waren The Notwist in den Jahrzehnten immer experimentell und haben sich stets wieder neu definiert. Vergangenes Jahr ist mit "Vertigo Days" das erste Album nach sechs Jahren Pause erschienen, für das sie sich mit zahlreichen internationalen Gastmusiker*innen zusammengetan haben. Auch auf dieser Platte erlauben The Notwist der Musik, sich in immer neue, oft unerwartete Richtungen zu entwickeln – so wie sie das auch bei Live-Auftritten tun.