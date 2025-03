Für Kurzentschlossene: Die aus Neu-Delhi stammende Künstlerin Aditi Veena alias Ditty ist Musikerin und Klimaschutzaktivistin. Diese Kombination vereint sie auch in ihren Songs. Ihre Lieder sind "poetische Protestsongs, die uns anhalten, besser auf unsere Erde aufzupassen – und auf uns selbst." Ihre Texte trägt sie mit klarer Stimme vor und wechselt zwischen Rezitieren und Gesang. Dazu gibt es zurückhaltende, akustische Gitarren- und Keyboardklänge, zu denen man auch mal Vögel singen oder das Meer rauschen hört. Als Straßenmusikerin in Indien begonnen, wurde ihr Debüt "Poetry Ceylon" 2019 von India Today zum Debütalbum des Jahres ernannt. Seit 2022 lebt Ditty in Berlin, wo sie mit Schlagzeuger Andi Haberl (The Notwist) und Bassist Johannes Weber (Ilgen Nur) eine hochkarätige Band um sich versammelt hat.

Sänger, Songwriter und Gitarrist Phillip Boa gilt als der deutsche Alternative-König. Seit 40 Jahren macht er gemeinsam mit seiner Band The Voodooclub Musik. In den späten 80er- und frühen 90er-Jahren fehlten Songs wie "Container Love", "And Then She Kissed Her" oder "This Is Michael" auf keiner Party. Boa und seine Band sind auch international von Kritikern und Fans anerkannt, bleiben aber live bevorzugt in kleineren Clubs und auf Festivals. Zum 40. Bandgeburtstag gibt’s eine Jubiläums-Edition des Erfolgsalbums "Hair", inklusive neuer Songs, sowie eine Tour, auf der Philipp Boa & The Voodooclub auch in der Factory Halt machen. Ein Muss für alle, die auf Avantgarde-Pop stehen.