Sänger, Songwriter und Gitarrist Phillip Boa gilt als der deutsche Alternative-König. Seit 40 Jahren macht er gemeinsam mit seiner Band The Voodooclub Musik. In den späten 80er- und frühen 90er-Jahren fehlten Songs wie "Container Love", "And Then She Kissed Her" oder "This Is Michael" auf keiner Party. Boa und seine Band sind auch international von Kritikern und Fans anerkannt, bleiben aber live bevorzugt in kleineren Clubs und auf Festivals. Zum 40. Bandgeburtstag gibt’s eine Jubiläums-Edition des Erfolgsalbums "Hair", inklusive neuer Songs, sowie eine Tour, auf der Philipp Boa & The Voodooclub auch in der Factory Halt machen. Ein Muss für alle, die auf Avantgarde-Pop stehen.